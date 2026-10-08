El ministro talibán del Interior y la UE discuten mayor cooperación en una cita en Kabul

El régimen de los talibanes, que calificó de "positivas" las relaciones entre Afganistán y la Unión Europea tras la cita, aseguró que ambas partes discutieron la "importancia de mantener relaciones bilaterales y ampliar la cooperación" en un comunicado oficial.

La UE no reconoce oficialmente al Gobierno de facto talibán, pero mantiene contactos habituales sobre el terreno a través de su delegación en Kabul, una labor diplomática asumida ahora por Bellomo tras tomar el relevo de su predecesora, la eslovena Veronika Boskovic.

Durante la reunión, las delegaciones abordaron la situación de la seguridad interna en Afganistán y la urgencia de sostener la asistencia financiera e internacional para afianzar los progresos en la lucha antinarcóticos, agregó la nota oficial.

El contacto se enmarca dentro de un paulatino acercamiento entre la UE y el régimen islámico, después de que en junio una delegación talibán se reuniera en Bruselas con representantes de la Unión Europea y de varios de sus Estados miembros para abordar la repatriación de millones de ciudadanos afganos del continente.

La Comisión Europea (CE) limitó el encuentro a reuniones "técnicas" y aseguró entonces que no se realizaría "ningún tipo de concesión" al régimen, mientras los talibanes celebraron el éxito de sus reuniones para reactivar los servicios consulares en Europa.

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Medios locales recogieron este jueves que Francia ha iniciado "conversaciones técnicas" con los talibanes para facilitar la expulsión de cientos de afganos en situación irregular. El régimen talibán no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto.

La relevancia de la reunión radica en la figura del propio Haqqani, histórico comandante al frente de una de las facciones más fuertemente armadas y con mayor peso en la estructura del régimen afgano.

La Red Haqqani, designada como grupo terrorista internacional por su responsabilidad en decenas de atentados mortales urbanos durante la insurgencia y por sus lazos históricos con Al-Qaeda, controla en la actualidad el aparato policial y los puestos clave de seguridad del país tras la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021.