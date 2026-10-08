El petróleo de Texas sube un 4,76 %, hasta 92 dólares, tras ataque a buque cerca de Ormuz

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 4,20 dólares respecto al cierre anterior.

Según informó este jueves el organismo británico de monitorización de comercio marítimo, UKMTO, varios proyectiles impactaron contra un buque frente a las costas de Catar.

Además, la agencia informó de que diez buques cisterna fueron atacados en Ormuz entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, lo que, según un informe enviado este jueves a EFE por la consultora Kpler, supone la cifra semanal más alta registrada este año.

Los ataques no han cesado en los últimos días, con cuatro más contabilizados en Ormuz desde el 4 de octubre.

Irán y Estados Unidos mantienen un pulso por el control del estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo mundial antes de la guerra.

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Por otro lado, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este jueves que su país responderá a la última propuesta realizada por Estados Unidos para poner fin a la guerra y mantuvo que los contactos entre las dos partes continúan a través de intermediarios.

El jefe de la diplomacia iraní recordó que entregó a la parte estadounidense una propuesta, bautizada como 'plan de siete días para detener las hostilidades' y reabrir el estrecho de Ormuz, que Washington rechazó y a la que respondió con un plan propio.