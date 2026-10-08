El presidente de Cuba recibe al líder del partido Izquierda Unida de República Dominicana

Durante el encuentro en el Palacio de la Revolución de La Habana, Díaz-Canel resaltó "el ánimo" con el que Mejía Abreu ha venido a La Habana y consideró que lo hizo para "ratificar la solidaridad del pueblo dominicano y del MIU con Cuba", refirió un reporte de la Presidencia de la isla en las redes sociales.

"Creo que las relaciones históricas que hay entre el pueblo cubano y el dominicano no hay quien las destruya", señaló el mandatario cubano en clara alusión a la medida del Gobierno de Santo Domingo que el pasado agosto dispuso la retirada de una decena de miembros de la misión diplomática cubana y sus familiares en ese país vecino.

El mandatario cubano afirmó al líder del MIU: "vamos a seguir trabajando, y hacerlo con más intensidad entre los dos partidos".

Por su parte, Mejía Abreu explicó que vino a la isla porque "era necesario decirle a Cuba: Aquí estamos; y reivindicar los lazos históricos que existen entre Cuba y República Dominicana".

La víspera, el secretario del MIU declaró a medios estatales que su presencia en Cuba constituye "un desagravio a la expulsión de diplomáticos cubanos de República Dominicana, sin ninguna justificación".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la expulsión de sus diplomáticos de República Dominicana, el Gobierno de La Habana rechazó esa decisión "en los términos más enérgicos".

"No hay otra explicación para esta acción que no sea el sometimiento del Gobierno dominicano a las presiones del Gobierno de EE.UU., que, en su empeño de aislar a Cuba, se ha propuesto dañar nuestras relaciones diplomáticas con los países de la región", declaró entonces el canciller de la isla, Bruno Rodríguez.

Por su parte, la Cancillería dominicana argumentó que la medida "se inscribe en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", de la cual el país es "Estado parte".