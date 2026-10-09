Hombre quedó atrapado bajo un árbol durante temporal en San Lorenzo

El hecho ocurrió en la ciudad de San Lorenzo zona del IPS Ingavi, a las 14:30 hs., en el predio de una empresa gráfica, ubicada en las calles Ingavi y Wuenselao López. Bomberos Voluntarios de San Lorenzo realizaron el rescate y la víctima fue trasladada al IPS para recibir atención médica.

La víctima fue identificada como Santiago Juan Morel González, de 35 años. Éste quedó atrapado debajo de un árbol que cayó en el predio de la citada empresa durante el temporal registrado esta tarde.

Según el informe de la Comisaría Primera Central, el incidente habría sido ocasionado por las condiciones climáticas adversas y los fuertes vientos registrados en la zona.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar luego de recibir una alerta a través del sistema radial del servicio de emergencias 911. Una vez en el sitio, constataron que un hombre se encontraba atrapado debajo del árbol caído.

Fue trasladado al IPS Ingavi

Ante la situación, los intervinientes solicitaron la presencia de los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, quienes llegaron al establecimiento para realizar las tareas de rescate, extracción de la víctima, y posterior trasladado hasta el hospital del Instituto de Previsión Social (IPS), donde debía recibir asistencia médica.

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Morel González es de nacionalidad paraguaya, soltero y domiciliado en la zona de Toledo Cañada, en el kilómetro 2 de la ciudad de J. Augusto Saldívar. Hasta el momento, el reporte policial no precisa la gravedad de las lesiones sufridas por el afectado.