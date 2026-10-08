El Reino Unido rechaza que Israel tenga derecho a cerrar su consulado en Jerusalén

El ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, dijo en un comunicado que el edificio de su consulado en Jerusalén Este pasará a llamarse Misión del Reino Unido y continuará ofreciendo servicios vitales a los palestinos, al tiempo que agregó que retirará temporalmente a su personal y a sus familias "para garantizar su seguridad"

"Hemos dejado claro que no aceptamos que el Gobierno de Israel tenga el derecho legal a cerrar el Consulado general británico en Jerusalén, que ha estado ahí durante casi 200 años. El Gobierno del Reino Unido reitera su postura histórica de que Jerusalén Este es territorio ocupado", puntualizó.

El Gobierno británico anunció su decisión tras conversaciones mantenidas con el Gobierno hebreo, al cumplirse el plazo dado por Israel para la clausura del consulado ante la decisión de Londres de prohibir la importación de productos de los asentamientos israelíes en Cisjordania.

"Esto garantizará el mantenimiento de nuestra histórica presencia británica y del papel del Reino Unido en apoyo a la solución de dos Estados", resaltó el jefe de la diplomacia británica.

El Reino Unido, agregó, continuará trabajando en los próximos meses para reforzar su presencia y no adoptará medidas recíprocas mientras dichas conversaciones sigan en curso.

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El consulado en Jerusalén Este retiró hoy las placas y señalizaciones que identificaban su sede, al cumplirse el plazo de un mes dado por Israel al Gobierno británico para clausurar esta misión.

Este consulado, considerado histórico ya que existía antes de la creación del Estado de Israel en 1948, está en la zona de Jerusalén ocupada por Israel en 1967 y anexionada en 1980 sin el reconocimiento de la comunidad internacional, y gestiona las relaciones del Reino Unido con los palestinos de esta urbe, así como con los de Cisjordania y Gaza.