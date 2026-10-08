El salón de la fantasía de Colombia se llena de 'cosplayers' y espera 200.000 asistentes

"Es un sitio donde cada uno puede desarrollar su identidad", asegura a EFE Tatiana Rudd, jefa de proyectos de Corferias, sede del Sofa, y añade que este "evento reúne a todas las culturas urbanas y lo mejor del cosplay".

El evento cuenta con 23 pabellones distribuidos en zonas de videojuegos, arte urbano, pasarelas, ‘cosplay’ y eventos musicales, además de presentaciones y espectáculos en vivo de los 450 expositores que participan.

Con un gorro rosa de orejas de conejo, corsé y medias oscuras, la cosplayer bogotana Kachan Sekai se presenta como una ‘Yamai Kawaii’, un tipo de estética femenina japonesa que juega con una combinación entre lo adorable y lo melancólico.

"Tengo cosplays más complejos. Pero hoy quería venirme sencillita", explica.

Esta es la decimotercera vez que acude a la feria, aunque es la segunda ocasión en la que participa como invitada, para encontrarse con sus seguidores o posar como modelo para los fotógrafos.

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Disfrazada del personaje Jax, de la serie ‘The Amazing Digital Circus’, representa a una de las 150 comunidades que participan en esta edición, en concreto a los ‘idols’, un grupo surgido en Colombia en torno a la cultura urbana japonesa y a "los cantantes, músicos y bailarines que hacen de este mundo un sueño", explica.

La decimoséptima edición de esta feria ‘geek’, la más grande del país, cuenta con 23 pabellones y alrededor de 900 gestores culturales, además de la participación de 5.000 artistas, enfocados principalmente en el ‘grafiti’.

El director de contenidos del Sofa, Sebastián Echeverri, asegura que el salón "cuenta con muchos invitados y asistentes de toda Latinoamérica, como de Venezuela y de Ecuador, con más presencia este año de México y Brasil".

Uno de ellos es Hatsu, un venezolano que acude por primera vez a esta feria para participar en una pasarela de cosplay y que la describe como "un lugar mágico".

"Aquí uno simplemente se ríe y continúa la vida", afirma.

De entre todas las runas o dibujos de estilo manga que quedan repartidos por todo Corferias, predomina la figura del dragón, que ha acompañado a Sofa desde 2010 para acercarse a todas las culturas y gustos de quienes acuden al evento.

La idea de "El reflejo del dragón" representa las distintas identidades que conviven entre sus pabellones durante los cinco días que dura el evento.

Y es que, tal y como explicó el director de contenidos del Sofa, en esta edición cobra especial importancia la cultura surcoreana del K-pop, "una afición que ha crecido de manera masiva en toda Colombia".

"No es solo que se escuche la música de BTS, sino que crea identidades que mucha gente tarda años en crear a través del arte", aclara al explicar que la feria contará con un circuito dedicado a esta nueva tendencia.

En esta edición, los miles de asistentes también esperan a los invitados especiales nacionales e internacionales, como la dupla mexicana Banana Cospboys u Óscar Flores, el actor de doblaje que le da voz en Latinoamérica al Rey Hielo, de la serie de dibujos animados ‘Hora de Aventura’.