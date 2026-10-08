El Vaticano crea una tipografía digital a partir de los escritos de Miguel Ángel

La Fábrica de San Pedro, la institución que desde hace más de cinco siglos vela por la conservación de la basílica vaticana, ha encargado a una empresa el desarrollo de una nueva tipografía para Microsoft.

El resultado ha sido 'Michelangelus', un nuevo estilo de letras y números inspirados en los que escribía, de puño y letra, el 'Divin' artista y maestro del Renacimiento italiano.

La fuente contará con 500 signos y cuatro estilos -normal, negrita, cursiva y negrita cursiva- y se podrá descargar gratis para aunar "patrimonio histórico, diseño y tecnología", según ha anunciado este jueves en un comunicado la Fábrica de San Pedro.

La elección del artista no es casual porque ninguno como Miguel Ángel está tan ligado al templo vaticano, al haberse encargado de proyectar su cúpula, de esculpir la famosa 'Piedad' que aún conserva o de pintar la bóveda y el 'Juicio Final' de la Capilla Sixtina.

El proyecto de trasladar sus grafías a la pantalla del ordenador ha pasado por un "minucioso proceso de investigación, diseño y de verificación" que ha llevado a sus desarrolladores a estudiar los documentos originales del genio custodiados hoy en día en el Archivo Apostólico y en la Casa Buonarroti de Florencia (norte).

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"Las cartas, apuntes y firmas revelaron el estilo de la escritura de Miguel Ángel, que ejerció una fuerte influencia sobre las formas minúsculas de la tipografía. Las letras mayúsculas, en cambio, evocan la dimensión monumental de su obra —desde la Piedad hasta la cúpula de la Basílica de San Pedro—, creando un diálogo entre la voz personal del artista y su presencia pública y magistral", afirma.

Porque el tipo 'Michelangelus' no solo ha consistido en reproducir fielmente su trazo, sino también pretende interpretar el lenguaje y la personalidad, detrás de cada grafía que dejó hace siglos sobre el papel o la piedra.