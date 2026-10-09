Meteorología: ¿qué zonas tendrán lluvias y tormentas este viernes?

En Asunción se espera un viernes cálido, con cielo mayormente nublado y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas durante la mañana y la tarde. Las temperaturas estarán entre 20 y 26 °C.

Por la mañana, los vientos serán variables y se esperan temperaturas de entre 22 y 24 °C.

Durante la tarde, el ambiente llegará a los 25 y 26 °C, con vientos que luego rotarán al sur. Para la noche se prevén lluvias dispersas y temperaturas de entre 24 y 21 °C, con vientos del sur.

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¿Qué condiciones se esperan en el Chaco?

En el Chaco se pronostica un viernes cálido, con cielo mayormente nublado y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

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Fuerte Olimpo registrará las temperaturas más altas de las localidades mencionadas, con una mínima de 26 °C y una máxima de 32 °C.

En Pozo Colorado se esperan valores de entre 20 y 29 °C, mientras que en Mariscal José Félix Estigarribia las temperaturas oscilarán entre 22 y 25 °C.

¿Cómo estará el tiempo en otras zonas del país?

En el resto del territorio nacional también se prevén lluvias con ocasionales tormentas eléctricas y cielo mayormente nublado, con temperaturas variables según la localidad.

Concepción, San Pedro, Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá tendrán máximas de hasta 29 °C. En Ciudad del Este se espera una máxima de 27 °C.

En el centro y sur del país, el ambiente será fresco a cálido en varias localidades. Encarnación, Pilar y San Juan Bautista tendrán máximas de entre 23 y 24 °C, mientras que Caacupé y Paraguarí llegarán a los 26 °C. Villarrica y Coronel Oviedo registrarán máximas de 27 °C.

La previsión general indica una jornada con abundante nubosidad y probabilidad de precipitaciones en distintas regiones del país.

Alerta por tormentas y posible caída de granizos

La DMH emitió un aviso por lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y alta probabilidad de caída de granizos.

Según el aviso, un sistema de tormentas continúa afectando la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo durante la madrugada.

La zona de cobertura abarca las regiones Oriental y Occidental. Los departamentos afectados son Asunción, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí, Alto Paraná, Central, centro y norte de Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.