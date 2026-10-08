Empresas conocen necesidades y oportunidades de inversión en transportes de Iberoamérica

Los participantes pudieron conocer las prioridades de inversión, las infraestructuras en desarrollo y las oportunidades de colaboración en los distintos países, informó el ministerio español de Transportes y Movilidad Sostenible, organizador de este foro empresarial iberoamericano de transporte e infraestructuras.

Conocer las diferencias de extensión y densidad de población, el grado de urbanización, la insularidad o la orografía y el impulso de redes de transporte capaces de vertebrar los territorios son clave para ese mercado sectorial, según explicó un comunicado.

La reunión, inaugurada en Madrid por el ministro español de Transportes, Óscar Puente, ofreció la posibilidad de establecer nuevas relaciones entre administraciones, delegaciones iberoamericanas y empresas españolas, cuya facturación procede en más del 70 % de inversiones en el extranjero, con presencia en más de 140 países.

Este foro empresarial es parte de la IX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Transporte e Infraestructuras, que se desarrollará entre hoy y mañana en la ciudad española de Valladolid (centro), antes de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno de noviembre, en Madrid.

En la conferencia, delegaciones iberoamericanas acercarán puntos de vista sobre conectividad, seguridad de los sistemas de transporte y desarrollo de infraestructuras más seguras y resilientes.

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Será una ocasión para avanzar en la identificación de prioridades comunes para el desarrollo de sistemas "más eficientes, sostenibles y capaces de responder a los retos actuales y futuros de la región", según las autoridades españolas.