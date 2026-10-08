Escritores chilenos critican en Fráncfort los recortes en Cultura del gobierno de Kast

La escritora chilena Maria José Ferrada, nacida en Temuco en 1997, lamentó en una rueda de prensa el recorte del 20 % al presupuesto del Fondo del Libro para 2027 y dijo que los escritores esperan “que sea una medida que se reconsidere”.

Asimismo la también escritora Alejandra Costamagna, nacida en Santiago en 1970, criticó que se recorten los recursos para mantener la reserva cultural chilena.

El embajador de Chile en Alemania, Jorge Sandrock, dijo a EFE que este recorte presupuestario es necesario debido al aumento del endeudamiento público en relación con el producto interior bruto (PIB).

“El Gobierno chileno ha debido realizar un ajuste fiscal importante debido a que los años anteriores a este gobierno el crecimiento ha sido muy débil y el endeudamiento público ha aumentado de forma importante”, afirmó Sandrock.

“En el año 2010 Chile tenía una deuda pública en relación al PIB del 11 % y hoy en día ha alcanzado casi el 44 %, por lo tanto Chile gastaba más de lo que generaba y esa evolución no era posible continuarla y hay un ajuste fiscal importante que afecta a muchos sectores”, añadió Sandrock.

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El embajador de Chile en Alemania hizo hincapié en que “el Gobierno chileno está haciendo un esfuerzo muy importante para no recortar en el aspecto social, en salud, vivienda, educación y subsidios a los grupos más necesitados”.

"Estamos en un momento de ajuste fiscal importante y la cultura está siendo objeto de ciertos recortes pero también entendemos que nuestra presencia en Fráncfort el próximo año es importante y se están haciendo los esfuerzos necesarios para que la presencia sea adecuada", aseguró Sandrock.

El director ejecutivo del proyecto Fráncfort, Nicolás Leyton, dijo a EFE que el presupuesto para la participación en la Feria del Libro en 2027, en la que Chile será país invitado, no se ve afectado por los recortes presupuestarios y que el próximo año quieren traer a Fráncfort una delegación de unos 50 autores chilenos.

En comparación con la deuda pública de los países europeos, "Chile todavía está en un margen muy positivo" pero Sandrock dijo que al Gobierno chileno le preocupa la evolución porque pasar del 11 % al 44 % y de ahí al 80 % es un trayecto corto y eso no quieren que suceda.

El presidente Kast ha presentado recientemente el presupuesto para 2027, que contempla un recorte del 10 % para el Ministerio de Cultura.