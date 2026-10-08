Etiopía pide la "retirada inmediata" de las tropas de Eritrea de la región etíope de Tigré

Así se pronunció el ministro de Exteriores de Etiopía, Gedion Timothewos, durante una reunión con la vicesecretaria general de la ONU, Amina J. Mohammed, a quien informó sobre la "continua agresión" de Eritrea sobre territorio etíope, según un comunicado de esa cartera ministerial.

El ministro "enfatizó la necesidad urgente de una respuesta clara y de principios por parte de la ONU, exigió la retirada inmediata de las fuerzas eritreas del territorio etíope y reafirmó el derecho de Etiopía a defender su soberanía e integridad territorial de acuerdo con el derecho internacional", dice el texto.

El miércoles, las Fuerzas de Paz de Tigré (FPT), milicia aliada del Ejército etíope, denunciaron la entrada de tropas eritreas en Tigré.

Desde entonces, Asmara no ha hecho ningún comentario al respecto, aunque en el pasado negó apoyar a grupos rebeldes etíopes.

Eritrea y Etiopía rompieron sus relaciones el 1 de octubre en una escalada de tensiones tanto por las declaraciones de Adís Abeba sobre recuperar el acceso al mar Rojo como por las acusaciones vertidas sobre Asmara respecto a su apoyo financiero a grupos rebeldes etíopes, algo que el Gobierno eritreo niega.

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Durante el fin de semana, las fuerzas federales arrebataron al FPLT el control de la capital tigrina, Mekelle, después de que este grupo confirmara el sábado la salida de la ciudad de su Gobierno insurgente para "crear las condiciones" que les permitan "aplastar" a su enemigo.

Adís Abeba ha logrado rápidos avances en Tigré -región fronteriza con Eritrea- desde que, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones, estallaran fuertes enfrentamientos con el FPLT, que anunció una "guerra defensiva" el pasado 23 de septiembre.

A esa situación se suma la formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores —que incluye al FPLT, al movimiento nacionalista amhara Fano y al Ejército de Liberación Oromo (OLA, en inglés)— para derrocar al Gobierno del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y establecer un Ejecutivo de transición "inclusivo".

Estas acciones avivan los temores al posible estallido de una nueva y devastadora guerra como el conflicto que enfrentó entre 2020 y 2022 al FPLT y el Gobierno etíope, en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana (UA).