Fondos ambientales buscan facilitar acceso de indígenas a financiación para conservación

González, quien también dirige el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, participó como una de las principales panelistas en el XXVIII Congreso de RedLAC, celebrado del 6 al 8 de octubre en la ciudad boliviana de Santa Cruz, en el este del país.

“Una lección que nos llevamos de Bolivia, que esperamos se repita en otros lugares, son las redes que se han conformado de fondos ambientales (…) lo cual crea un ecosistema de colaboración que va a permitir que los recursos permeen de la forma más rápida a aquellos territorios que los necesitan para mantener la biodiversidad”, aseguró.

También destacó que el encuentro permitió generar un “intercambio de experiencias” para acelerar el aprendizaje sobre cuestiones ambientales entre actores de distintos países del continente.

La especialista señaló que uno de los principales desafíos es “construir puentes” entre los ámbitos financiero y ambiental, que, según explicó, han permanecido históricamente separados.

Esa conexión también debe facilitar que las comunidades indígenas, a las que González se refirió como los “dueños de los recursos naturales”, tengan “acceso a financiamiento” para responder a sus necesidades y desarrollar soluciones de conservación en sus territorios.

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La presidenta de RedLAC consideró que, mientras la inclusión financiera ha avanzado en las ciudades, numerosas comunidades rurales siguen enfrentando dificultades para acceder a estos servicios, por lo que insistió en la necesidad de establecer mecanismos que reduzcan esa brecha.

Durante las conversaciones del congreso, representantes de comunidades indígenas solicitaron mayor acceso a capacitación para optar a fuentes internacionales de financiamiento climático, así como una simplificación de los requisitos para obtener recursos destinados a proyectos de menor cuantía, explicó González.

En ese sentido, destacó el papel de los fondos ambientales como plataformas “que conectan a distintos actores del territorio” para promover una gestión sostenible de los recursos naturales en áreas protegidas y zonas de alta biodiversidad.

“La visión a 2030 es precisamente que esta plataforma que se forma con la red de fondos ambientales sea la más eficiente en conectar las necesidades en el territorio con las oportunidades de financiamiento que hay a nivel internacional”, enfatizó.

Según González, si continúan las tendencias actuales de deforestación y cambio climático, el escenario ambiental de los próximos años podría ser “poco favorable”, por lo que consideró necesario “redoblar esfuerzos” para canalizar recursos financieros hacia los territorios donde puedan contribuir a la conservación de los ecosistemas.

En el congreso de RedLAC se analizaron mecanismos de financiamiento para la conservación de la naturaleza, entre ellos la acreditación ante fondos climáticos, los proyectos de financiamiento permanente, la conversión de deuda por naturaleza y los créditos ambientales.

El encuentro fue organizado por RedLAC, junto con la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Fundesnap), la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN).

El evento también incluyó una 'Rueda de Cooperación', en la que participaron alrededor de 30 fondos ambientales para intercambiar experiencias y explorar oportunidades de colaboración con organizaciones locales.