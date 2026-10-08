Fuerza antinarcóticos de Bolivia confisca 296 kilos de cocaína en dos operaciones

Las operaciones policiales se realizaron el 6 y 7 de octubre y están enmarcadas en la nueva política de lucha contra el narcotráfico del Gobierno de Rodrigo Paz en la que "todos los días hay resultados", dijo el viceministro de Lucha Integral contra el Narcotráfico, Dorian Badani.

En el primer operativo realizado en el Trópico de Cochabamba, una zona productora de hojas de coca en el centro del país, los agentes antinarcóticos encontraron una avioneta en una pista clandestina, en cuyo interior había 180 paquetes de droga.

"El peso total fue de 199 kilos de clorhidrato de cocaína", indicó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), Marcelo Núñez.

Además de la droga, durante el operativo fueron decomisadas la aeronave, un teléfono móvil y dos armas de fuego, con una afectación al narcotráfico por 1.070.475 dólares, señaló Núñez.

El segundo operativo se realizó en la población de Puerto Acosta, en el altiplano de La Paz, donde los agentes interceptaron un vehículo particular en cuyo interior encontraron paquetes de droga.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Se confiscaron 97,5 kilos de clorhidrato de cocaína y se detuvo a cinco personas que iban (en el vehículo), cuatro mujeres y el chofer", informó Núñez.

Producto de esta confiscación, la fuerza antinarcóticos afectó al narcotráfico en 389.920 dólares, para un total de 1,4 millones de dólares en ambas operaciones, según la Felcn.

El Gobierno de Bolivia puso en marcha una nueva política antidroga con una financiación de 492 millones de dólares, después de que la ONU reportara un aumento del 7 % de los cultivos de coca en 2025.

La hoja de coca en Bolivia está consagrada en la Constitución vigente desde 2009 por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.

Asimismo, el Ejecutivo trabaja en el 'Plan Fronteras Seguras' para fortalecer el control en zonas fronterizas consideradas "críticas" y evitar el avance del crimen organizado, tras una ola de violencia en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada del país.

El Gobierno sostiene que varios de estos crímenes están relacionados con la disputa entre las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) por el control de rutas del narcotráfico en la frontera entre Bolivia y Brasil, un conflicto que ha incrementado la violencia en zonas bolivianas de la Chiquitania y la Amazonía.