Gobierno colombiano reserva veinte millones de hectáreas para exploración de hidrocarburos

A partir de una resolución del pasado 2 de octubre, la ANH actualizó su Mapa de Tierras y clasificó como 'áreas reservadas' terrenos que hasta ahora aparecían como disponibles.

La entidad explicó que la reserva permitirá adelantar los estudios necesarios para determinar los procesos de selección, las condiciones contractuales y las modalidades de negocio que podrían aplicarse en estas tierras.

La mayor extensión corresponde a la cuenca Colombia, con 4,75 millones de hectáreas localizadas costa afuera en el Caribe, seguida por la cuenca Llanos Orientales, con 3,70 millones de hectáreas distribuidas entre los departamentos de Casanare, Cundinamarca, Meta y Vichada.

También fueron reservadas 2,54 millones de hectáreas en la cuenca Guajira Offshore y 2,39 millones en Sinú Offshore, ambas ubicadas en la costa norte del país, mientras que la cuenca Cordillera Oriental suma 2,08 millones de hectáreas en siete departamentos.

La resolución incluye además 1,34 millones de hectáreas en la cuenca Sinú-San Jacinto, 1,05 millones en el Valle Medio del Magdalena y 879.855 hectáreas en el Valle Inferior del Magdalena.

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Las áreas restantes corresponden a las cuencas Valle Superior del Magdalena, con 371.099 hectáreas; Catatumbo, con 591.625; Chocó, con 110.000; y Urabá, con 77.258 hectáreas.

La ANH señaló que las áreas reservadas hacen parte del proceso de administración de los recursos hidrocarburíferos de propiedad del país y de su aprovechamiento, funciones que tiene asignadas la entidad.

La reserva no supone por sí misma el otorgamiento de contratos de exploración o explotación, sino que permite a la ANH realizar los estudios y definir las condiciones para eventuales procesos de selección y asignación de áreas.

La decisión se produce dos meses después de la llegada al poder del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien ha anunciado un giro en la política energética frente a la estrategia de transición impulsada por su antecesor, Gustavo Petro (2022-2026).

De la Espriella defiende la reactivación de la exploración y la firma de nuevos contratos de explotación de hidrocarburos como una vía para fortalecer la seguridad energética del país y ha anunciado además la apertura a proyectos de fracturación hidráulica o 'fraking'.