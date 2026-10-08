Grupo con capital brasileño lidera oferta por principal distribuidora de agua de Argentina

En un comunicado, el Ministerio explicó la apertura de las ofertas de los dos consorcios que participaban en la licitación, mediante la que se seleccionará al operador estratégico de la empresa. La otra oferta económica fue presentada por Roggio ROAS, por 285 millones de dólares.

La privatización contempla la transferencia al sector privado del 90 % de las acciones de AySA. El 10 % restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

La oferta de Rowing, que supera en 55,2 millones de dólares a la de Roggio, fue presentada por un consorcio integrado además por la argentina Transclor, la brasileña Arcos Saneamento e Participações y el fondo PHX.

El Gobierno todavía no informó la adjudicación de la concesión, pero el consorcio liderado por Rowing queda como el principal candidato tras presentar la oferta económica más alta.

El nuevo contrato de concesión contempla un plan de inversión de 2,89 billones de pesos (unos 1.877 millones de dólares) para el período 2027-2031, a valores de diciembre de 2025 y sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que deberá ser ejecutado por el futuro concesionario.

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El programa incluye unos 1,13 billones de pesos (cerca de 734 millones de dólares) en obras, 1,15 billones de pesos en mantenimiento (unos 747 millones de dólares), 315.761 millones de pesos (205 millones de dólares) en mejoras y 296.166 millones (unos 192 millones de dólares) destinados a la operación, según informó el Ministerio de Economía.

Las obligaciones de inversión tienen como objetivo ampliar la cobertura, renovar la infraestructura y mejorar la eficiencia del servicio.

Para 2031, el Gobierno prevé alcanzar una cobertura del 75,3 % en agua y del 63,9 % en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de concesión las metas mínimas son del 90 % y 75 %, respectivamente.

AySA presta servicios de agua potable y cloacas en la ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, en un área de unos 3.363 kilómetros cuadrados donde viven alrededor de 15,1 millones de personas.

El Gobierno argentino ha cuestionado el desempeño de la compañía durante el período de gestión estatal y señaló que entre 2006 y 2023 recibió transferencias del Tesoro por más de 13.400 millones de dólares.

El proceso de privatización forma parte del programa impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei para reducir la participación estatal en empresas de servicios públicos.