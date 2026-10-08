Guterres concluye visita a Pakistán tras abordar Irán, Afganistán y la reforma de la ONU

Guterres abandonó el país este jueves tras una visita iniciada el 6 de octubre, la primera desde 2022, según informó el Ministerio de Exteriores paquistaní.

En una reunión celebrada la víspera, Sharif destacó ante el jefe de la ONU los esfuerzos diplomáticos de Pakistán para promover el diálogo y la desescalada, incluida su mediación entre Estados Unidos e Irán.

"El diálogo y la diplomacia siguen siendo la única vía viable para resolver disputas y evitar una escalada", afirmó el primer ministro, según un comunicado de su oficina.

Sharif trasladó además a Guterres su preocupación por la presencia de grupos armados en Afganistán y reclamó "acciones concretas y verificables" contra ellos.

Pakistán acusa a los talibanes paquistaníes y a grupos separatistas baluches de utilizar territorio afgano para lanzar ataques en su país, unas acusaciones que Kabul rechaza.

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El primer ministro defendió asimismo una ONU "eficaz, inclusiva y representativa" y pidió que cualquier reforma del organismo responda también a las prioridades de los países en desarrollo.

Sharif reclamó además un mayor acceso a financiación asequible y concesional para impulsar el desarrollo y la resiliencia climática.

Guterres destacó, por su parte, la contribución de Pakistán a las operaciones de paz de Naciones Unidas y su participación en el Consejo de Seguridad, así como sus esfuerzos de mediación y desescalada.

Durante el encuentro, Sharif volvió también a plantear la disputa de Cachemira y el Tratado de las Aguas del Indo con la India, además del apoyo paquistaní al plan de paz para Gaza.

El Ministerio de Exteriores aseguró este jueves que la visita reafirmó el compromiso de Pakistán con el multilateralismo y los principios de la Carta de Naciones Unidas.