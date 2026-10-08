Honduras explora inversión agroindustrial con empresa brasileña para cultivar soya

Con ese objetivo, el jefe de Estado hondureño, Nasry Asfura, se reunió el miércoles con el presidente ejecutivo de Be8, Erasmo Carlos Battistella, indicó este jueves la Casa Presidencial de Tegucigalpa en un comunicado.

El secretario hondureño de Agricultura y Ganadería, Moisés Abraham Molina, indicó que el acercamiento con la empresa brasileña es resultado de varios meses de conversaciones y que el siguiente paso será avanzar en las condiciones legales, técnicas y productivas necesarias para concretar el proyecto.

Agregó que se prevé comenzar con una planta de procesamiento de soya cuya capacidad podría ampliarse gradualmente conforme aumente la producción nacional.

La iniciativa proyecta ampliar la producción agrícola, generar empleo rural y reducir la dependencia de importaciones de derivados de soya y combustibles.

Según Molina, el plan podría alcanzar unas 200.000 hectáreas de cultivo de soya y generar alrededor de 100.000 empleos directos permanentes en el campo, cifras sujetas al desarrollo y ejecución del proyecto, añade la información oficial.

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El alto funcionario señaló además que la producción nacional también permitiría sustituir parte de las importaciones de harina de soya, cuya demanda aumenta anualmente, y abrir oportunidades para fortalecer la actividad agrícola y la industria de biocombustibles.

Según Molina, una eventual mezcla de biodiésel del 5 %, proyectada en la propuesta de reforma a la Ley de Biocombustibles, podría contribuir a reducir la dependencia de hidrocarburos importados.

Sin embargo, añadió, el efecto sobre los precios de los combustibles dependerá de las condiciones de los mercados internacionales.

Para avanzar en la iniciativa con la empresa brasileña, el Gobierno hondureño revisará las reformas a la Ley de Biocombustibles, las que deberán someterse al Congreso y comenzará a organizar una unidad de trabajo para identificar zonas aptas para el cultivo, introducir distintas variedades de semillas y validar su adaptación a las condiciones agrícolas del país, indicó la sede del Ejecutivo.

Sin precisar detalles sobre el monto que se podría invertir en la planta procesadora, la propuesta busca articular la inversión industrial con el desarrollo agrícola nacional, con potenciales beneficios para la generación de empleo, la producción de materias primas y la diversificación de la matriz energética de Honduras, indicó el Gobierno.