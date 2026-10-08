Irán recibe el primer vuelo de una compañía internacional desde el comienzo de la guerra

La cadena estatal iraní Press TV informó de la llegada a primera hora de la mañana a Teherán de un vuelo de la compañía Iraqi Airways que procedía de la ciudad iraquí de Nayaf.

La reanudación de los vuelos de Iraqi Airways con el país vecino se debe a una “autorización especial” que Estados Unidos concedió al país árabe a finales de septiembre tras la entrada en vigor de sanciones estadounidenses contra el sector aéreo iraní, por lo que no implica la reanudación de los vuelos internacionales de forma general.

“El vuelo fue el primer servicio aéreo (de una compañía) internacional con destino a Irán tras la suspensión de los vuelos internacionales durante la guerra de los 40 días”, indicó el medio oficial.

Las compañías aéreas internacionales, como la propia Iraqi Airways o Turkish Airlines y Qatar Airways, entre otras, suspendieron sus vuelos al país persa tras el estallido de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

A pesar de que ahora mismo las hostilidades se limitan a esporádicos choques en el estrecho de Ormuz, ninguna aerolínea internacional había reanudado los vuelos.

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A ello se suma que las nuevas sanciones estadounidenses contra 27 aerolíneas de la República Islámica y la amenaza de castigos a compañías de terceros países que les ofrezcan servicios, lo que ha aislado aún más al país persa.

Tras la entrada en vigor de las sanciones a finales de septiembre, Turkmenistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Georgia y Omán han suspendido las operaciones de compañías aéreas iraníes.

Irak suspendió los vuelos de las aerolíneas en un primer momento, pero más tarde los reanudó gracias a una exención de Washington con la ciudad de Nayaf, una de las ciudades sagradas chiíes más importantes, ya que alberga el santuario del imán Ali, el primer imán de esta rama del islam, por lo que cada año la localidad recibe a millones de peregrinos de Irán.

A pesar de las sanciones, compañías iraníes continúan volando a Turquía, Pakistán, Rusia o China, entre otros destinos, aunque el precio de algunas conexiones se ha disparado, como es el caso de Estambul, uno de los principales puntos para salir de Irán.

Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación ‘Paria Económico’, que lanzó Washington para aislar aún más financieramente a Teherán y tratar de doblegarlo en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, a lo que se suma el bloqueo a puertos y buques iraníes.