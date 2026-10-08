Iraqi Airways reanuda los vuelos a Irán tras obtener "autorización especial" de EEUU

La dirección de la aerolínea indicó que las rutas contemplan vuelos regulares diarios desde el Aeropuerto Internacional de Nayaf, a unos 160 kilómetros al sur de Bagdad, hacia varios aeropuertos iraníes, entre ellos los de Teherán, Mashhad y Asfahán.

El restablecimiento de las operaciones se produce tras los esfuerzos del primer ministro iraquí y el seguimiento del Ministerio de Transporte, así como después de completar los requisitos organizativos y técnicos necesarios para garantizar la seguridad y continuidad de los vuelos.

La compañía señaló que la reanudación tiene como objetivo reforzar el movimiento de pasajeros y ampliar la red de conexiones aéreas regionales de Irak, especialmente para atender los desplazamientos con fines religiosos, médicos y académicos.

Nayaf es una de las principales ciudades sagradas del islam chií y recibe anualmente a numerosos peregrinos procedentes de Irán, por lo que la suspensión de las conexiones aéreas había generado especial preocupación entre los viajeros.

La vuelta de los vuelos se produce después de que Irak obtuviera una "autorización especial" para que Iraqi Airways pudiera operar hacia Irán, en un contexto marcado por las sanciones estadounidenses contra el sector aéreo iraní.

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Las medidas de Washington, anunciadas a finales de septiembre, afectaron a decenas de aerolíneas iraníes y llevaron a varios países de la región a suspender o restringir las operaciones de compañías aéreas iraníes.

La aviación civil iraní presentó una protesta ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por las sanciones estadounidenses, mientras las autoridades de Teherán aseguraron que mantenían conexiones aéreas con varios destinos internacionales.

La reanudación de los vuelos de Iraqi Airways desde Nayaf permitirá recuperar una de las principales conexiones aéreas entre Irak e Irán, especialmente relevante para el tránsito de pasajeros entre ambos países.