Israel galardona a los "héroes" del vuelo Flydubai: "Todos nos ayudamos mutuamente"

Se trata de Tali Manes, la mujer que dio la alarma de que algo pasaba en la cabina del avión; Zvika Manes (marido de Tali), Asaf Rajuan y Or Pardilov, que redujeron al presunto terrorista; Yaniv Hayoun, que tiró de los controles del avión cuando caía en picado, y Shota Musayev, médico que ayudó a reducir al copiloto y atendió al piloto herido.

"Hoy nos reunimos en Jerusalén para rendir homenaje a seis israelíes, aparentemente comunes, que demostraron ser seres humanos extraordinarios, verdaderos héroes, al salvar el vuelo la semana pasada", destacó Herzog durante el acto celebrado en Jerusalén ocho días después del incidente.

Durante el vuelo, que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv, el copiloto, de nacionalidad omaní, atacó con un hacha al piloto e hizo caer el picado el avión con 174 pasajeros a bordo, la mayoría israelíes.

Su plan era, según detalló luego al ser interrogado en Emiratos Árabes Unidos, estrellar el avión contra el aeropuerto de Tel Aviv. La justicia emiratí concluyó que se trató de un intento de atentado terrorista.

"Gracias a su valentía, determinación y extraordinaria serenidad, estos héroes evitaron un desastre aéreo devastador que habría conmocionado al mundo entero", destacó Herzog en su discurso de entrega de los premios.

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El presidente también puso en valor el "extraordinario valor y la valentía" del piloto del vuelo, el indio Smit Machchhar, que aún estando herido consiguió abrir la puerta de la cabina para que los pasajeros redujeran al atacante.

"Una vez que recupere sus fuerzas -añadió-, será un honor y un privilegio para mí condecorarlo en nombre del pueblo de Israel".

Herzog incidió en que "el peligro del terrorismo global es más real y urgente que nunca". "Mañana, Dios no lo quiera, podría atacar cualquier otro gran aeropuerto internacional", dijo.

Uno de los premiados, Asaf Rajuan, destacó que los pasajeros del vuelo se han convertido "en una especie de familia". "Ahora tenemos dos cumpleaños: el nuestro propio y un segundo cumpleaños compartido el 30 de septiembre para todos los que íbamos en aquel vuelo", aseguró en el escenario, preguntado por Herzog.

Tali Manes, la mujer que alertó de lo que pasaba al escuchar ruidos en la cabina mientras acompañaba a su hija al baño, explicó que con el paso del tiempo se pregunta qué le llamó realmente la atención para dar la voz de alarma, porque "no se trataba exactamente de gritos ni nada por el estilo".

"Por otro lado, somos personas alertas: soy madre, con instinto maternal, y estaba en el lugar y el momento adecuados, rodeada de las mejores personas posibles", afirmó.

Su marido indicó que reaccionó como "cualquier padre" al oír una llamada de auxilio, y agregó: "Había otros héroes conmigo, todos están aquí, así como los demás pasajeros, que también pasaron a la acción; todos, de una forma u otra, nos ayudamos mutuamente".