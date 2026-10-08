Italia concede un indulto parcial a un joyero condenado por matar a dos atracadores

Los hechos se remontan a febrero de 2008, cuando una banda de delincuentes asaltó la joyería de Gianni en Nicolosi, en la provincia siciliana de Catania (sur), y amenazó con matar a su esposa.

Durante el atraco, el comerciante disparó con un arma de fuego a los asaltantes cuando emprendían la huida, matando a dos de ellos e hiriendo a un tercero, por lo que la justicia le denegó la legítima defensa.

Mattarella le ha concedido una reducción de tres años y dos meses de pena "teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por el juez de vigilancia penitenciaria y considerando el período de condena ya cumplido (cinco años y tres meses)", según precisó la Jefatura del Estado en su página web.

Tras la medida de gracia, a Gianni le queda por cumplir una pena inferior a cuatro años, lo que permite al Tribunal de Vigilancia competente valorar la aplicación de medidas alternativas a la cárcel, como la libertad vigilada bajo supervisión de los servicios sociales.

El perdón concedido al comerciante siciliano adquiere especial relevancia por su similitud con la situación de Mario Roggero, un joyero de 72 años condenado a 14 años y nueve meses de cárcel por matar a dos atracadores durante un asalto en 2021.

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El pasado julio, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, inició los trámites para la posible concesión de un indulto a Roggero, después de que el Tribunal Supremo confirmara su condena tras un proceso muy mediático en el país.

El indulto de Guido Gianni forma parte de un paquete de tres decretos de gracia firmados por el jefe de Estado.

El primero beneficia a un hombre condenado a siete años por delitos de tráfico de drogas, al que se le ha eximido de la totalidad de la pena restante (cinco años, cinco meses y diez días) tras constatar sus "gravísimas e irreversibles condiciones de salud", que ya habían obligado a aplazar la ejecución de su condena.

El segundo decreto otorga una rebaja parcial de un año y nueve meses a un hombre condenado a diez años de prisión por delitos relacionados con estupefacientes cometidos entre 2002 y 2009.

Esta medida le permitirá solicitar la libertad vigilada, al haberse valorado su proceso de reinserción social, laboral y familiar, así como el delicado estado de salud de una de sus hijas menores.