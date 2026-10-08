Kallas pide al Líbano avanzar hacia el desarme de Hizbulá y ofrece más apoyo europeo

"El Líbano debe tener un control total en su territorio y eso quiere decir que nos movamos hacia desarmar Hizbulá", afirmó Kallas durante una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores libanés, Youssef Rajji.

La responsable europea señaló que la Unión Europea ofrece asistencia de seguridad a las Fuerzas Armadas libanesas y apoyo para reforzar las instituciones de seguridad del país tras reconocer que el Líbano continúa afrontando importantes retos en medio de las conversaciones con Israel para que abandone las zonas que ocupa en el sur del país.

Este respaldo europeo, iniciado en 2022, asciende a unos 280 millones de euros, según Kallas, quien recordó que el Líbano es el segundo beneficiario de la ayuda europea destinada al asesoramiento de las Fuerzas Armadas para reforzar el control territorial, la seguridad fronteriza y la seguridad interna.

Asimismo, señaló que la UE ha destinado cinco millones de euros en ayuda humanitaria al Líbano hasta 2027 y destacó las "importantes decisiones" adoptadas por Beirut en materia de reformas, necesarias para atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de los libaneses.

La diplomática destacó el papel "central" desempeñado por la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) durante 15 años y afirmó que la UE está dispuesta a colaborar con el Líbano, Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad para evitar un vacío de seguridad cuando se retire la misión.

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Antes de la rueda de prensa, Kallas se reunió con el presidente libanés, Joseph Aoun, quien expresó la aspiración de Beirut de firmar una asociación estratégica con la UE y defendió que la negociación es la alternativa a la guerra y que un acuerdo es el único medio para poner fin al estado de hostilidad entre el Líbano e Israel.

También afirmó que el Ejército libanés cumple plenamente con su deber en las zonas donde se ha desplegado al sur del río Litani, mientras Israel sigue rechazando, según la Presidencia, aplicar las disposiciones del acuerdo.

La representante europea también se reunió con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, en la sede de la Segunda Presidencia en Ain al Tineh, donde abordaron el papel que la UE puede desempeñar en la reconstrucción del país y en el respaldo a la posición libanesa sobre la continuidad de la presencia de la FINUL.

Berri advirtió sobre las consecuencias de que las fuerzas internacionales concluyan su mandato sin que exista una alternativa bajo el amparo de Naciones Unidas.

Según el presidente del Parlamento, esa situación supondría un perjuicio para la legitimidad internacional y para las resoluciones de la ONU, especialmente la 1701, además de afectar al papel de la Unión Europea.

El encuentro se produjo en un contexto marcado, según Berri, por la "continua violación" por parte de Israel del acuerdo de alto el fuego y sus ataques diarios contra localidades del sur del Líbano.

Durante la reunión, Berri sostuvo que Israel no ha cumplido ninguno de los acuerdos alcanzados desde la resolución 425 del Consejo de Seguridad hasta la 1701, pasando por el acuerdo de noviembre de 2024 y el denominado acuerdo marco tripartito.

"El problema es el mismo: Israel no cumple con las obligaciones de todos los acuerdos", afirmó Berri.