La Bolsa de Buenos Aires cierra con una suba del 0,30 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un crecimiento del 0,33 %, hasta los 122.726.760 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Loma Negra (+4,6 %) y Telecom Argentina (+1,7 %), mientras que los papeles que más bajaron fueron los de BBVA (-1,9 %) e IRSA (-1,8 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos subieron hasta 1,9 % en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió dos unidades hasta 588 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.540 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista bajó a 1.515,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 15 pesos, a 1.540 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó diez pesos hasta 1.609,53 por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 74 centavos hasta los 1.538,27 pesos por unidad.