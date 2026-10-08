La Bolsa de México gana 0,52%, contrario a índices en el mundo y sube a 64.986,91 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del Dow Jones que mostró una ligera ganancia de 0,1 %", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, indicó Siller, el IPC de la BMV, contrario a los mercados en el mundo "cerró su sesión con un avance del 0,52 % para avanzar en cuatro de las últimas cinco sesiones".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las ganancias de las emisoras: Coca Cola Femsa (+3,21 %), Femsa (+2,88 %), Chedraui (+2,66 %), La Comer (+1,9 %) y Grupo Carso (+1,89 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que tras el avance de este jueves, el índice mexicano registra una ganancia del 1,2 % en lo que va de octubre y del 1,06 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 1,2 % frente al dólar al pasar de 17,98 a 18,2 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 171 millones de títulos por un importe de 16.421 millones de pesos (unos 902 millones de dólares).

De las 792 firmas que cotizaron en la jornada, 439 terminaron con sus precios al alza, 332 tuvieron pérdidas y 21 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 4,74 %; de la compañía de bebidas no alcohólicas Coca Cola Femsa (KOF UBL), con el 3,21 %, y de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A), con el 2,88 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la propia Bolsa Mexicana de Valores (BOLSA A), con el -4,25 %; de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con el -3 %, y de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el -2,385 %.