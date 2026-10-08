La Cepal homenajea al fallecido economista chileno Osvaldo Sunkel, uno de sus referentes

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, definió a Sunkel como "uno de los grandes intelectuales latinoamericanos del desarrollo y figura fundamental en la historia del pensamiento de la Cepal", en el homenaje que se le hizo durante el cuadragésimo primer periodo de sesiones del organismo en Santiago de los Caballeros, en el norte de República Dominicana.

Sunkel, nacido en Puerto Montt (sur) el 13 de noviembre de 1929 y formado en la Universidad de Chile y posteriormente en la London School of Economics, se vinculó a la Cepal en 1955.

"Osvaldo Sunkel Weil perteneció a la generación de economistas y cientistas sociales que hizo del desarrollo de América Latina no solo un objeto de estudio, sino también un compromiso intelectual", indicó la Cepal.

Salazar-Xirinachs señaló que la obra de Sunkel está atravesada por la idea de que "América Latina debía ser comprendida a partir de su propia historia, sus estructuras y sus especificidades" y que "las seudorrealidades económicas" no podían "sustituir nunca la observación de nuestra propia realidad".

"Su pensamiento nunca quedó encerrado en una escuela ni convertido en una doctrina. Comprendió visionariamente que la dimensión ambiental no podía separarse del desarrollo económico y social", agregó el jefe de la Cepal sobre Sunkel, cuyo legado también recibió elogios del economista colombiano José Antonio Ocampo, quien dirigió el organismo entre 1998 y 2003.