La Eurocámara rechaza reconocer la Duma rusa surgida tras las "fraudulentas" elecciones

En una resolución que salió adelante por 482 votos a favor, 41 en contra y 39 abstenciones, la Eurocámara pide a los Estados miembros que no acepten "cualquier consecuencia jurídica o política" derivada de la organización de los comicios en los territorios ucranianos ocupados de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia.

El texto reclama también que el bloque comunitario adopte nuevas sanciones y medidas restrictivas contra personas y entidades implicadas en la "persecución política" en Rusia, incluidos jueces, fiscales, funcionarios, autoridades de ocupación, miembros de la Comisión Electoral Central y responsables del proceso electoral en los territorios ocupados.

Además de los comicios celebrados en territorio ucraniano, los eurodiputados condenan la celebración de elecciones en la región moldava de Transnistria y el establecimiento de colegios electorales rusos en la región georgiana de Abjasia y en la región de Tsjinvali / Osetia del Sur.

El Parlamento Europeo alerta sobre la "destrucción prolongada y deliberada de cualquier remanente de democracia en Rusia", demostrada una vez más en unos comicios en los que no hubo "candidatos alternativos genuinos, ni medios de comunicación libres, ni observadores creíbles, ni libertades políticas", al haberse celebrado en un contexto de "represión" con los críticos del régimen "encarcelados, asesinados o forzados al exilio".

En la resolución se pide también que las relaciones de la Unión Europea con Rusia no se normalicen "sin una paz justa y duradera para Ucrania" y se reafirma que "el régimen ruso y Putin personalmente tienen responsabilidad política y penal por las muertes de disidentes".

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El texto solicita un apoyo continuo de los 27 a las "fuerzas democráticas rusas" que trabajan por un futuro democrático en su país y se pronuncian abiertamente contra la guerra contra Ucrania, así como contra la guerra híbrida de Rusia contra las democracias europeas.

"La derrota de Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania, el restablecimiento de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y el fin de las ambiciones imperiales de Rusia son condiciones esenciales para crear la posibilidad de un cambio político fundamental hacia una democracia auténtica en Rusia", destaca la resolución.