La guerrilla PKK anuncia la salida de sus fuerzas de Turquía para facilitar el plan de paz

El anuncio, difundido por la agencia de noticias ANF, lamenta que el Ejecutivo del partido islamista AKP no haya dado pasos para avanzar en el proceso de paz, pese a que el Parlamento aprobó el pasado agosto una ley para facilitarlo.

"Ni siquiera después de aprobar la ley, el Gobierno del AKP ha hecho nada", denuncia el texto, subrayando que tampoco se cumplió una promesa para que la cúpula del PKK pueda "reunirse con varios grupos sociales, especialmente con periodistas".

"Aún así, hace pocos días, nuestro movimiento ha retirado todas las fuerzas que, sin suponer ya un riesgo de enfrentamiento armado, aún quedaban en Turquía", asegura el PKK, que dice que quiere así evitar que el Gobierno tenga excusas para no avanzar en el proceso de paz.

La guerrilla, considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, indica que ha "cumplido con todas las condiciones (...) para poner fin a la lucha armada contra Turquía y continuar una lucha con medios democráticos y políticos".

El proceso de paz con el PKK, iniciado a finales de 2024, llevó a una declaración de alto el fuego en marzo de 2025, la disolución formal de la guerrilla en mayo y la quema de armas en julio de ese año.

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El pasado agosto, el Parlamento turco aprobó una ley para reintegrar en la vida civil a los guerrilleros desmovilizados, pero desde entonces no se han dado pasos para ponerla en práctica.

El PKK inició su lucha contra el Estado turco en 1984 para lograr la independencia de los kurdos del país, una exigencia que abandonó hace años para reclamar únicamente más derechos lingüísticos y culturales para esta minoría.

Más de 45.000 personas han muerto en el conflicto.