La llegada de BTS a Perú produce un movimiento económico de hasta 58 millones de dólares

BTS se encuentra esta semana en la capital peruana para actuar por primera vez los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), como parte de su gira mundial 'Arirang', lo que ha revolucionado a la ciudad con el momento más esperado del año por las 'armys', las legiones de fanáticas de esta 'boyband' de K-pop.

Con un precio promedio por entrada de 844 soles (245,5 dólares), Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa, calcula que la recaudación de los tres conciertos rondaría los 100 millones de soles (29 millones de dólares).

A ello se le debe sumar el gasto de los asistentes en alimentación, alojamiento, transporte, compras, mercadotecnia y entretenimiento.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú estimó que el impacto económico del paso de BTS por el país será de unos 18,2 millones de dólares en el sector turístico, al considerar que Lima recibirá unos 50.000 asistentes a los conciertos procedentes de otras partes del país y de otros países del continentes.

El impacto turístico estimado comprende 8,1 millones de dólares por asistentes extranjeros y más de 10,6 millones de dólares por asistentes de otras partes de Perú.

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Si bien el 94,7 % de las entradas para estos conciertos fueron comprados por peruanos, el 18,9 % de ellos, equivalentes a unas 28.000 personas, lo hicieron desde otras partes de Perú fuera de Lima, y el 5,74 %, que corresponde a unos 8.500 asistentes, adquirió sus boletos desde otros países de América.

De acuerdo con los cálculos del Gobierno, más de 36.500 espectadores permanecerían al menos una noche en la capital, mientras que más de 14.000 llegarían a la ciudad y se marcharían sin llegar a pernoctar en ella.

Sin embargo, cualquier fiel seguidora de BTS no podrá ir a los conciertos sin su 'Army Bomb', la linterna que se ilumina en función del ritmo de cada canción de la banda y cuyo costo ronda los 300 soles (87 dólares), si bien puede llegar hasta los 500 soles (145,50 dólares).

Este era uno de los artículos que se podía adquirir en la tienda de productos oficiales de BTS que se abrió días antes de los conciertos y que también vendía diademas a 110 soles (32 dólares), camisetas a 250 soles (73 dólares), casacas a 750 soles (218 dólares) y un juego de sudadera y pantalón a 890 soles (259 dólares).

Tampoco falta la mercadotecnia de última hora que se puede adquirir en la misma puerta del estadio, muchos de ellos procedentes de Gamarra, el mayor emporio textil de Latinoamérica.

Estos productos pueden oscilar desde los 20 soles (5,82 dólares) hasta los 200 soles (58 dólares) por unidad.

Y a ello se agregan las empresas que se han sumado a la fiebre de BTS y que han financiado distintas iniciativas de las 'armys' para dar la bienvenida a sus ídolos.