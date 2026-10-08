La ONU denuncia el arresto de 53 mujeres en Afganistán por incumplir la vestimenta talibán

"Al menos 52 mujeres y una niña fueron arrestadas o detenidas en Kabul y Herat, mientras que otras mujeres enfrentaron amenazas de arresto", informó la UNAMA en un comunicado.

El organismo advirtió de que la cifra podría ser significativamente mayor debido a una falta de denuncias de las víctimas por motivos de "protección y estigma", tras meses en los que medios locales como Afghanistan International han documentado un recrudecimiento de las operaciones de la policía moral.

Los incidentes estuvieron relacionados con supuestas "violaciones de los requisitos del código de vestimenta", agrega el comunicado. "Las mujeres fueron detenidas por no llevar chador (que cubre de cabeza a pies), por tener el cabello visible, vestir pañuelos de colores o maquillaje, o por estar en público sin un mahram (acompañante masculino)".

"La UNAMA también está alarmada por los incidentes que involucran abusos verbales, palizas y amenazas contra mujeres, incluidas comerciantes", agregó la misión afgana, que confirmó que la mayoría de las mujeres fueron liberadas en todos los casos tras varias horas de detención.

Un vídeo difundido en redes sociales el pasado 12 de septiembre expuso la mecánica habitual de estos arrestos: una mujer resistiéndose mientras dos agentes femeninas intentaban meterla a la fuerza en una furgoneta blanca, el vehículo distintivo del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio.

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Fuentes locales señalaron que en esas fechas las detenciones en la capital habrían alcanzado hasta a una veintena de mujeres, entre ellas una embarazada, de las cuales algunas fueron liberadas tras la intervención de familiares masculinos y líderes comunitarios.

El erudito religioso Qari Saleh Islampur declaró a EFE, sin embargo, que la mayoría de las mujeres ya cumplen con los requisitos de los talibanes.

"Casi todas las mujeres afganas ya se visten de acuerdo con la sharía islámica y la cultura afgana. Si unas pocas no lo hacen, el régimen debe ser cuidadoso. Están violando la cultura afgana e incluso algunos principios de la sharía islámica, y provocando las emociones del pueblo afgano", dijo Qari Saleh Islampur.

Las detenciones vinculadas al estricto código de vestimenta islámico provocaron uno de los episodios más graves en junio cuando, tras el arresto masivo de mujeres denunciado por la ONU, una protesta ciudadana en Herat fue reprimida a tiros por los talibanes, dejando más de una veintena de heridos y dos muertos, entre ellos un niño.