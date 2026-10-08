La perspectiva de género sufre recortes en el proyecto de gasto público para Chile en 2027

Después de 36 años de existencia, la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de las Mujeres (Prodemu) enfrenta un inminente cierre, luego de que el proyecto de gasto público estableciera que recibirá recursos operacionales "hasta el 31 de marzo de 2027, fecha luego de la cual deberá cesar en su funcionamiento".

A través de una declaración pública, el Sindicato Prodemu reprochó que con esta decisión "cerca de 50.000 mujeres que anualmente reciben atención y acompañamiento a nivel nacional pierden esa cobertura, y cerca de 400 trabajadoras y trabajadores pierden su fuente laboral".

Por su parte, la ministra de la Mujer, Judith Marín, en conversación con la local Radio Bío Bío, responsabilizó a la administración anterior por haber eliminado el gabinete de la primera dama -en el que radicaba inicialmente la Fundación- y trasladar su funcionamiento al ministerio, lo que relacionó con un déficit presupuestario en Prodemu.

El proyecto, además, plantea una disminución de 26 plazas en el límite de puestos que está autorizado a contratar de manera permanente el Servicio Nacional de Mujeres y Equidad de Género (SernaMEG), que se encarga de ejecutar programas que incluyen la atención frente a violencias de género e iniciativas para fortalecer su autonomía.

En 2024, como iniciativa del gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), empezó a operar una metodología piloto que, a través de la Dirección de Presupuestos (Dipres), buscaba detectar cuánto del gasto público se destinaba en cada partida del presupuesto -de forma directa o indirecta- a reducir la brecha entre hombres y mujeres o a iniciativas de género.

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En la página web de la Dipres, por ejemplo, todavía se puede consultar el balance del último proyecto de gasto público presentado por Boric de 2026, del cual el 23 % es etiquetado como "Presupuesto con Perspectiva de Género".

Para lograrlo, hubo un extenso instructivo metodológico tanto para la elaboración del presupuesto, como para el etiquetado de los programas, y cada ministerio que solicitara recursos a Hacienda estaba obligado a identificar el aporte en materia de género. En la formulación del Presupuesto 2027, en cambio, las carteras no recibieron instrucciones al respecto.

El pasado martes, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) exigió al Ejecutivo dar claridad sobre la continuidad del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y el Programa de Salud Trans (PST), tras no haber sido incluidos en el proyecto presupuestal.

"Dado que no hay ninguna mención expresa sobre el PAIG y el PST, o sobre equivalentes, en los presupuestos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Ministerio de Salud, en forma respectiva, nos enfrentamos a una situación preocupante que el Ejecutivo debe aclarar", señaló el Movilh.

"Lo que no se nombra explícitamente, no existe", sentenció el colectivo que, además, denunció que pese a no mencionar estos programas, el proyecto de ley incluye una anotación que obliga a los Servicios de Salud a informar al Congreso sobre los procedimientos hormonales y quirúrgicos de afirmación de género realizados a menores de 18 años desde 2020.