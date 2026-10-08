La Policía abate a un afgano armado frente a un ayuntamiento en el sur de Alemania

La Policía abate a un afgano armado frente a un ayuntamiento en el sur de Alemania

Berlín, 8 oct (EFE).- La Policía de Baden-Wurtemberg (suroeste de Alemania) abatió a tiros este jueves a un afgano de 27 años que tenía antecedentes y que se encontraba armado en las proximidades del Ayuntamiento de Tuttlingen, informó la Oficina Regional de las Investigaciones Criminales (LKA).