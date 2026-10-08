La Policía abate a un afgano armado frente a un ayuntamiento en el sur de Alemania

La misma fuente no ha confirmado que el hombre -como lo sostienen medios de comunicación regionales- llegó a estar dentro del edificio ante lo que los empleados del ayuntamiento habrían avisado a la Policía y se habrían refugiado en las oficinas.
Si el hombre entró o no al Ayuntamiento de Tuttlingen es parte de las investigaciones, indicó a EFE la LKA.
Un grupo de agentes que llegaron al ayuntamiento fueron atacados por el hombre ante lo que respondieron con disparos y causaron heridas mortales en el atacante.
No está claro cuántos disparos se produjeron ni las razones por las que el hombre estaba con una pistola cerca del ayuntamiento.
La Policía ha pedido a la población que se mantenga alejada del ayuntamiento, aunque agregó que actualmente no existe peligro alguno.
El hombre abatido vivía en Tuttlingen, una población de 38.000 habitantes.