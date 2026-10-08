Las mujeres hicieron el 76 % de las compras en línea en Uruguay en los últimos doce meses

El 88 % de sus compras fueron del rubro moda y accesorios, seguido por las categorías farmacia y hogar.

Los hombres, en tanto, compraron en línea con menos frecuencia pero gastaron más: en los últimos doce meses fueron 12.900 pesos uruguayos (unos 320 dólares) en el promedio de 2,7 órdenes de compras, mientras que las mujeres gastaron 14.300 (unos 350 dólares) en el promedio de 4,5 órdenes.

En total, se registraron 2,2 millones de transacciones, lo que representa un crecimiento interanual de 15,2 %. Además, el promedio mensual pasó de aproximadamente 26.000 transacciones en 2019 a 178.000 en 2026.

La forma de pago de preferencia fue la compra con tarjeta de crédito, pero en una única cuota (28 % de las compras) y el débito (27 %).

Montevideo representa el 66 % del total de las compras que se hacen por Internet. A nivel país, en el 58 % de los casos se opta por hacer compras con envío a domicilio y en el 42 %, por el retiro en tiendas.

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El informe destaca que el 48 % de los uruguayos realizó compras en línea, pero aún hay brechas en las formas de consumo de la población.

El 69 % de los compradores tiene entre 20 y 34 años, el 71 % son personas con nivel educativo alto y el 68 % se encuentra dentro del quintil de ingresos más altos.

"El ecommerce dejó de ser una respuesta coyuntural y se consolidó como parte estructural del consumo uruguayo. Ya no crece por la pandemia. Crece porque cambió la forma de comprar", concluye el análisis.