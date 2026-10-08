Líder hutí insta a Catar a repensar su respaldo a A.Saudí y avisa de escalada en mar Rojo

En un discurso televisado, el segundo en las últimas 24 horas, Al Huti acusó a Catar de adoptar la postura saudí frente a los hutíes y afirmó que la implicación de Doha equivalía a participar en lo que describió como una injusticia contra el pueblo yemení.

Al Huti recordó el bloqueo diplomático y económico liderado por Arabia Saudí e impuesto a Catar en 2017, señalando que Riad había intentado aislar a Catar política y económicamente y había esperado cambiar su Gobierno.

Instó a Catar a recordar esa experiencia y a reconsiderar lo que denominó un retorno a la subordinación a la política exterior saudí.

Afirmó que Catar, bajo el mandato del antiguo emir Hamad bin Jalifa Al Thani, había intentado mediar en los conflictos regionales, lo que en ocasiones generó la oposición saudí, y describió su actual alineamiento con Riad como "un paso atrás muy significativo".

Hizo un llamamiento a Catar para que "revisara sus cálculos", presentando a los hutíes como defensores de su libertad frente a la presión ejercida por Arabia Saudí.

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Al Huti también acusó a Arabia Saudí de carecer de justificación para su intervención militar en el Yemen, que comenzó en marzo de 2015, y advirtió a los países que apoyan a Riad de que compartirían la responsabilidad por lo que describió como el asesinato de yemeníes.

En su lugar, instó a los Estados de mayoría musulmana a apoyar a los palestinos.

El líder hutí también acusó a Arabia Saudí de ser aliada de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, y evocó la historia de las relaciones de la familia real saudí con Gran Bretaña y Palestina.

En cuanto al mar Rojo, Al Huti rechazó que el movimiento insurgente fuera responsable de las amenazas a la navegación internacional y, en su lugar, culpó a Arabia Saudí de convertir la zona de Bab al Mandeb en una "zona de guerra".

Afirmó que los ataques hutíes habían infligido graves pérdidas a las movilizaciones militares saudíes y a la infraestructura petrolera.

"Cuanto más insiste el enemigo saudí en la agresión y el bloqueo, más pierde", afirmó Al Huti, alegando que las exportaciones petroleras y las bases militares saudíes se habían visto afectadas como consecuencia de los ataques hutíes.

No ha sido posible verificar de forma independiente las afirmaciones sobre el campo de batalla y los daños.

Al Huti también convocó manifestaciones masivas en Saná y otras provincias para el viernes, instando a sus seguidores a participar en lo que describió como concentraciones de un millón de personas en apoyo a la posición hutí.

El discurso se produce en medio de una nueva escalada de violencia en el Yemen tras años de relativa distensión.

El Gobierno yemení reconocido internacionalmente lanzó esta semana su campaña militar 'Amanecer de Yemen' contra los hutíes, mientras que el grupo hutí ha llevado a cabo ataques con misiles y drones contra objetivos saudíes y ha emitido repetidas advertencias a las compañías aéreas y a los trabajadores de las instalaciones petroleras y de aviación saudíes.