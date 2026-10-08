Llega a Cuba nuevo envío de ayuda humanitaria de Estados Unidos por vía de Cáritas

El cargamento fue recibido por el obispo diocesano, Juan de Dios Hernández Ruiz, y el director de Cáritas Pinar del Río, Abel Castillo López, en el aeropuerto internacional José Martí de la capital cubana.

Cáritas informó que sus voluntarios encargados de distribuir el donativo en la parroquia de Candelaria y la comunidad de Quiebra Hacha (Mariel), identificaron previamente a las familias más necesitadas, y coordinaron la recepción y la entrega "guiados por la transparencia, la equidad y la justicia social".

En ese sentido precisó que tienen prioridad los ancianos que viven solos, las embarazadas o en período de lactancia con riesgos identificados, niños menores de cinco años en situación de vulnerabilidad, y personas con discapacidad o que no pueden valerse por sí mismas y permanecen en cama.

"Como Iglesia, somos plenamente conscientes de que no podemos llegar a todos, y esa es una realidad que nos duele. Los recursos son limitados y se prioriza a quienes más lo necesitan", dijo el obispo Hernández Ruiz, citado en un comunicado.

Cáritas ha referido que estos donativos forman parte de los 60 millones de dólares que la Iglesia católica cubana canaliza dentro del fondo de asistencia humanitaria de 100 millones, aprobado por la administración estadounidense para apoyar al pueblo de Cuba.

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El primer cargamento de 18 toneladas llegó a La Habana el pasado julio, y le han seguido otros con destino a comunidades parroquiales de las provincias centrales Villa Clara y Cienfuegos, en septiembre.

En lo que va de octubre también han recibido los envíos las Diócesis de la provincia Camagüey y la parroquia Gaspar en Ciego de Ávila, también de la zona central.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció en mayo una ayuda por valor de 100 millones de dólares en "asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables".

La llegada de los donativos tiene lugar en un momento de elevada confrontación verbal entre La Habana y Washington, considerado como la mayor tensión de sus controvertidas relaciones en décadas.

Además, la situación se enmarca en la profunda crisis económica que padece la isla desde hace seis años, agravada por la pandemia, las fallidas políticas nacionales y las sanciones estadounidenses, que han provocado escasez de alimentos, combustible y medicinas, una inflación galopante, prolongados apagones y una creciente dolarización.

A ello se ha sumado desde enero la política de "máxima presión" aplicada por Washington con un cerco petrolero y medidas secundarias a partir de mayo contra sectores vitales de la economía que han reforzado la crisis económica y energética en la isla.