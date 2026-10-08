Llega a Paraguay la espada de San Miguel Arcángel, que sale por primera vez de Italia

Devotos católicos esperaron la llegada de la espada en el aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque (centro), desde donde fue trasladada a la Catedral Metropolitana de la capital del país, Asunción.

"Esta espada tiene una gran relevancia porque es patrimonio del Estado italiano", dijo a EFE el rector de la Catedral de Asunción, el padre Aldo Vernal, quien aseguró que "es la primera vez" que el objeto sale de Italia.

Desde un punto de vista espiritual, esta antigua espada hecha de oro y plata llega a Paraguay para que, desde el corazón de Suramérica, "se bendiga a todo el continente americano", indicó Vernal.

Pero el "motivo principal", destacó el religioso, es la celebración de los 50 años de presencia de la Congregación de San Miguel Arcángel (miguelitas) en Paraguay, quienes serán los encargados de su custodia hasta el 19 de octubre próximo, cuando la espada será devuelta a Italia.

Esta espada simboliza la "victoria" del bien sobre el mal y recuerda la lucha de San Miguel contra satanás, recordó Vidal.

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Según la tradición, explica Vidal, la espada fue "una donación de un peregrino artesano italiano" realizada en el siglo XVI en el Monte Gargano en honor a San Miguel, quien la tomó después para "bendecir Italia en un tiempo de peste".

"La peste culmina y desde ahí la espada tiene mucha veneración, como un signo sagrado, un objeto de piedad", afirmó el religioso, quien aclaró que no se trata de una reliquia, considerada un objeto "propio del santo".

La espada proviene del santuario Monte Sant'Angelo, conocido como la Basílica Celeste del Gargano, el más antiguo dedicado al arcángel Miguel en Europa occidental.

En 2011, la Unesco declaró al lugar Patrimonio de la Humanidad como parte del grupo de siete bienes inscritos como centro de poder de los longobardos en Italia.

El acto central de veneración de la espada será el viernes en una misa que presidirá el cardenal paraguayo, Adalberto Martínez, en la catedral de Asunción, informó la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).

Del 11 al 18 de octubre próximos, la espada será llevada a iglesias de ciudades como Caacupé, en el departamento de Cordillera (centro); Villarrica, la capital de Guairá (sur); y San Lorenzo, en el departamento Central, detalló la CEP.