Mexicana de Aviación aumenta un 31 % sus pasajeros pese a pérdidas financieras

Durante la conferencia de prensa presidencial, Ávila Bojórquez detalló que Mexicana ha transportado más de 1,27 millones de pasajeros desde que reanudó operaciones, en diciembre de 2023, bajo el control del Estado mexicano.

El directivo señaló que la incorporación de cinco aeronaves Embraer E2 durante este año permitió incrementar un 83 % la oferta de asientos desde junio, como parte de un plan para ampliar la capacidad operativa.

La expansión ocurre después de que el diario mexicano El Financiero revelara en agosto, con base en estados financieros de la compañía, que Mexicana acumuló pérdidas operativas por 513 millones de pesos (unos 28,5 millones de dólares) durante el primer semestre de 2026.

Ávila Bojórquez explicó que la aerolínea mantiene un plan de expansión que contempla cerrar 2026 con 12 aeronaves y alcanzar una flota de 20 aviones en 2027, con ocho incorporaciones adicionales.

Actualmente cuenta con diez, aunque las dos más recientes todavía se encuentran en proceso de certificación ante las autoridades aeronáuticas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El directivo reiteró que la empresa prevé alcanzar su punto de equilibrio financiero en 2030, una meta que ya había sido planteada anteriormente como parte de su estrategia de crecimiento.

Según explicó, a partir de 2028 Mexicana entrará en una etapa de maduración orientada a mejorar la eficiencia de sus operaciones y avanzar hacia la rentabilidad.

La compañía también reportó un incremento del 23 % en el transporte de carga durante 2026, respecto al mismo periodo del año anterior, y un acumulado de más de 1.314 toneladas desde el inicio de operaciones.

Como parte de su expansión, Mexicana incorporará el próximo 17 de noviembre una nueva ruta entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), situado en las afueras de Ciudad de México, y Zacatecas, en el centro-norte del país.