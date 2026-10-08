Ministra neerlandesa llama “enemigo” a Rusia y Moscú la acusa de buscar "un conflicto"

“Rusia ya no es el agresor. No me van a oír mucho más ese eufemismo. Rusia es nuestro enemigo”, afirmó Yesilgoz durante un debate parlamentario.

La ministra, dirigente del partido liberal de derechas VVD y también viceprimera ministra de su país,matizó después que ese calificativo no significa que Países Bajos esté en guerra con Rusia ni supone un cambio inmediato de política.

“Está muy claro que Rusia se presenta como el enemigo. Eso no quiere decir que estemos en guerra ni que vayamos a adoptar de repente un enfoque completamente distinto”, explicó a la cadena pública NOS durante la pausa del debate parlamentario.

Yesilgoz defendió que Europa se enfrenta a una “nueva realidad” por el aumento de sabotajes, ciberataques, incursiones con drones y otras acciones que los gobiernos europeos y sus servicios de inteligencia vinculan con Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, "está poniendo a prueba la fortaleza de nuestra alianza”, señaló la ministra, que aseguró ante el Parlamento que Moscú trata de comprobar cómo responden los países occidentales.

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Yesilgoz insistió en que la respuesta neerlandesa seguirá basada en reforzar sus Fuerzas Armadas y actuar de forma coordinada con los aliados europeos y de la OTAN.

Países Bajos ha sido uno de los países europeos que más ha suministrado material militar a Ucrania desde la invasión rusa en febrero de 2022.

La Embajada rusa en La Haya respondió con un comunicado de tono duro en el que calificó las palabras de Yesilgoz de “inaceptables” y exigió una aclaración “oficial e inequívoca” sobre lo que describió como una “retórica beligerante e irresponsable” de la ministra.

“Al calificar públicamente a Rusia como ‘enemigo’ de Países Bajos, la señora Yesilgoz ha vuelto a demostrar el compromiso de La Haya -capital política del país- con su política destructiva de confrontación”, señaló la representación diplomática rusa.

Además, añadió: “De hecho, ha dejado al descubierto, sin ningún reparo, su deseo de provocar un conflicto armado con nuestro país”.

La Embajada se preguntó si esas declaraciones deben interpretarse como “un anuncio oficial de un giro hacia una confrontación militar directa con Rusia” y explicó que Moscú “no tiene intenciones agresivas hacia Europa en general ni hacia el Reino de Países Bajos en particular”, pero agregó una advertencia para las autoridades neerlandesas.

“No toleraremos intentos de dirigirse a Rusia mediante el lenguaje de las amenazas y los ultimátum. Cualquier atentado contra la seguridad y la soberanía de la Federación de Rusia recibirá una respuesta inmediata, rápida y contundente”, señaló la embajada.