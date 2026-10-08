Mueren 2 de los 5 atrapados en el derrumbe de un bloque ampliado ilegalmente en Turquía

El gobernador de la ciudad turca, Davut Gül, informó de que los servicios de rescate han localizados dos cadáveres y que siguen intentando localizar a otras tres de las doce personas que se cree estaban en el edificio cuando se vino abajo este jueves sobre las 05.40 de la mañana (03.40 GMT).

El alcalde de Maltepe, el distrito de Estambul donde se ubica el edificio, ha declarado que se construyó en 1987 y que dos plantas fueron añadidas posteriormente sin respetar los planes originales, informa la emisora Halk TV.

Las viviendas construidas de forma ilegal son un grave problema en muchas ciudades turcas.

"A partir de la década de 1950, la acelerada migración del campo a la ciudad provocó la aparición de asentamientos ilegales y no planificados. En los años posteriores, estas áreas fueron legalizadas a través de sucesivas amnistías de construcción", explica a EFE el urbanista Tarık Şengül.

La última de esas legalizaciones tuvo lugar en 2018, señala.