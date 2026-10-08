O'Leary (Ryanair) no quiere el "psicodrama" de un retorno de Reino Unido a la UE

"Hemos tenido suficiente psicodrama", dijo O'Leary en una rueda de prensa organizada por la patronal de las grandes compañías europeas A4E.
El fundador de Ryanair señaló que el Brexit fue un "desastre", pero advirtió contra intentar dar la vuelta.
"No creo que el Reino Unido deba volver como un Estado miembro a la Unión Europea" y "no creo que pasara un referéndum", sino que ambos bloques deberían buscar "el acuerdo comercial más cercano posible".
En la misma línea, el consejero delegado de EasyJet, Kenton Jarvis, abogó por "una cooperación más cercana" entre Londres y Bruselas, sin que el Reino Unido regrese al bloque comunitario.