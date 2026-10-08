O'Leary (Ryanair) no quiere el "psicodrama" de un retorno de Reino Unido a la UE

O'Leary (Ryanair) no quiere el "psicodrama" de un retorno de Reino Unido a la UE

Bruselas, 8 oct (EFE).- El consejero delegado de la aerolínea irlandesa Ryannair, Michael O'Leary, se posicionó este jueves en contra de un nuevo "psicodrama" para que el Reino Unido revierta el "desastre" del Brexit y regrese a la Unión Europea (UE) como Estado miembro, y abogó en cambio por una cooperación más estrecha entre Londres y Bruselas.