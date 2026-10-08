Pakistán envía a cientos de tropas a Arabia Saudí en pleno conflicto hutí, según fuente

"Pakistán tiene un despliegue de tropas desde hace décadas en Arabia Saudita para fines de entrenamiento y logística, pero ahora se han enviado cientos de tropas adicionales al Reino bajo el Acuerdo de Defensa de La Meca", dijo a EFE un funcionario de seguridad que solicitó el anonimato.

Según la fuente, las Fuerzas Armadas preparan enviar más tropas, aunque no precisó cuántas tropas han llegado ya ni dónde están basadas. El funcionario se negó a proporcionar información sobre cualquier despliegue de aviones paquistaníes en bases de Riad.

El despliegue militar se confirma después de que Arabia Saudí, Turquía y Pakistán acordaran el lunes activar de inmediato el pacto de defensa conjunta, acordado en agosto, para hacer efectiva la cláusula asistencia de la alianza, según la cual una agresión a un socio es un ataque contra todos, y enviar con rapidez efectivos a suelo saudí ante la escalada contra los hutíes yemeníes.

El Ministerio de Información de Pakistán calificó este jueves de "falsos y fabricados" los informes de la prensa sobre el uso de aeronaves paquistaníes contra los hutíes. "Los detalles de cualquier empleo así, si fuera necesario, serán facilitados por las autoridades correspondientes", declaró el ministerio.

Pakistán tenía más de 10.000 tropas estacionadas en Arabia Saudí antes de que se firmara el acuerdo de La Meca, habían dicho anteriormente fuentes de seguridad a EFE.

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El ala de medios del Ejército paquistaní (ISPR) no respondió a las solicitudes de información sobre el nuevo despliegue.

El papel de Pakistán en la alianza tripartita se afianzó a finales de septiembre con el nombramiento del teniente general retirado Nauman Mahmood como jefe de la Secretaría General en Riad por un periodo de tres años, un cargo rotatorio entre las tres naciones miembros.

Mahmood es un veterano militar especializado en combatir a grupos terroristas y en vigilar fronteras peligrosas, como la de Afganistán cuando se retiraron las tropas de EE. UU. El teniente general dirigió el área de análisis del servicio de inteligencia paquistaní (ISI) y presidió la Universidad Nacional de Defensa en Islamabad antes de su retiro en 2023.