Patronal española pide impulsar relación con Iberoamérica con colaboración público-privada

Así lo aseguró el también presidente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) en la presentación oficial del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, que tendrá lugar el 3 y 4 de noviembre enmarcado en la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que acogerá Madrid los días 4 y 5.

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, valoró el alcance de este encuentro empresarial, que permitirá a las empresas de ambos lados del Atlántico acercarse y "transformar la experiencia acumulada durante décadas en un proyecto".

"Falta apenas un mes para que Madrid se convierta en la capital de Iberoamérica", destacó el líder de una CEOE que reunirá en Madrid a representantes de 29 organizaciones y 33 millones de empresas de la región, "que tienen mucha fuerza".

En dicho encuentro "ya no solo estamos hablando de financiación, de internacionalización, de cadenas globales... sino que ahora hablamos también de arbitraje, de inteligencia artificial, de digitalización o normalización", detalló.

"Tenemos una comunidad de más de 600 millones de personas y tenemos un activo principal que es el idioma, en este caso el español, una misma historia, cultura...", recordó Garamendi.

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Destacó la importancia de la eliminación de barreras gracias a acuerdos comerciales como el de la UE con los países del Mercosur.

"Qué importante también es que las empresas nos podamos mover por todos los países con unas mismas reglas, con unas mismas normas", ejemplificó.

Y todo ello, con "la famosa colaboración público-privada, sin la que no va a ser posible hablar de competitividad, de integración económica, de innovación, de transición energética", dijo Garamendi para destacar, además, que España destina más de un 30 % de sus inversiones a la región, siendo su segundo país inversor tras Estados Unidos.

En el mismo sentido, Albares puso en valor los acuerdos comerciales, sobre todo el firmado con Mercosur, que "son un paso de gigante, amplían oportunidades de negocio, nos dan mayor internacionalización y diversificación para todas nuestras economías".

Y subrayó la importancia de "la colaboración público-privada, que nos permite identificar proyectos maduros que sirvan para conectar a sus promotores con fuentes de financiación, así como eliminar obstáculos regulatorios y de todo tipo", integrando a todo tipo de empresas.

"Iberoamérica tiene todo lo que se necesita (...). Ahora el reto es que eso se transforme en oportunidades, innovación y empleo. (...) En proyectos concretos y ejecutables", añadió el ministro.