Presupuesto 2027 de Portugal con aprobación encarrilada gracias a la abstención socialista

El presidente de Portugal, António José Seguro, defendió este jueves la estabilidad política como condición necesaria para mejorar la vida de los ciudadanos y expresó su deseo de que el debate presupuestario sea "provechoso", especialmente en un momento en el que, advirtió, muchos portugueses atraviesan dificultades.

Seguro evitó valorar el contenido de las cuentas y recordó que corresponde al Gobierno presentarlas y a los partidos pronunciarse sobre ellas.

El ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, entregará el proyecto a las 14:15 hora local (13:15 GMT) en la Asamblea de la República y explicará posteriormente sus principales medidas, entre ellas una nueva rebaja del impuesto sobre la renta (IRS).

El Ejecutivo prevé un crecimiento económico próximo al 2 % en 2027 y un superávit presupuestario de entre el 0,1 % y el 0,2 % del PIB.

La decisión del PS de abstenerse evita una nueva crisis política en Portugal, que celebró elecciones legislativas anticipadas en mayo de 2025, las terceras en poco más de tres años, y permite a Montenegro mantener la estabilidad parlamentaria pese a gobernar sin mayoría absoluta.

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Los socialistas han condicionado su posición a una serie de garantías del Ejecutivo, entre ellas la protección de las pensiones y la financiación de inversiones pendientes del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR), aunque mantienen sus diferencias con el Gobierno en materia fiscal y social.

El debate parlamentario está previsto para los días 27 y 28 de octubre y la votación final para el 24 de noviembre.