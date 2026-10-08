Putin viaja a Turkmenistán para las cumbres de la CEI y la ecológica del Caspio

Según adelantó el Kremlin, Putin se reunirá mañana con el líder iraní, Masud Pezeshkian, que ha sido invitado a ambas cumbres, que tienen lugar en un país vecino de la república islámica.

Putin y Pezeshkian ya se vieron las caras hace poco más de un mes en Kirguistán, donde los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái abogaron por un arreglo pacífico al conflicto entre Irán y EE.UU.

Las reuniones transcurrirán en la zona turística turkmena de Avaza, en la costa del Caspio del país conocido como la República del Gas por acoger ingentes reservas gasísticas y comparado con Corea del Norte por su aislamiento y secretismo.

Además de los líderes ruso e iraní y el anfitrión, el turkmeno Serdar Berdimujamédov, asistirán a las cumbres los mandatarios de Kazajistán, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Armenia.

El Kremlin no descarta que en las conversaciones a puerta cerrada se hable de asuntos conflictivos, como la guerra en Ucrania, que vive actualmente una escalada con ataques diarios a las retaguardias rusa y ucraniana.

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Algunos de los líderes postsoviéticos se han dirigido a Putin para que ponga fin a las acciones militares en Ucrania, pero éste ha aplazado indefinidamente la reanudación de las negociaciones de paz con mediación de EE.UU. estancadas desde febrero pasado.

Como es tradición, al término de la cumbre se aprobarán varios documentos destinados a ampliar la cooperación en el seno del grupo, incluido en el ámbito de la coordinación de su política exterior.

Aunque la CEI es una organización meramente consultiva que ha sido abandonada por varios de sus miembros en los últimos años -Ucrania, Georgia y Moldavia-, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, defendió hoy su vigencia como herramienta para nuevas formas de integración.

En cuanto a la Cumbre Ecológica del Caspio, el asesor de Política Internacional de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, aseguró que Moscú concede una "gran importancia al mantenimiento de la paz, estabilidad y seguridad en la región del Caspio".

"Quiero destacar que el Caspio es la masa de agua interior más grande de nuestro planeta", recordó el diplomático, cuyo país ha efectuado ataques con misiles de crucero contra objetivos ucranianos desde esa zona.

Ushakov adelantó que Putin aludirá en su intervención a la importancia de garantizar la seguridad ecológica y afrontar el problema de la caída del nivel de agua en el mar, que comparten Rusia, Irán, Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán.

El diplomático ruso destacó que "los niveles del agua se caracterizan por patrones cíclicos, con fluctuaciones que alcanzan varios metros a lo largo de una década" y los especialistas rusos ya han identificado al "factor climático como el principal motor de estos ciclos, lo que provoca una reducción del volumen de agua que fluye hacia el Caspio y un aumento de la evaporación".

Y adelantó que al término de la cita se aprobará una declaración en la que se resaltarán los problemas que aquejan al llamado mar, aunque teóricamente es un lago, ya que no tiene salida al océano.

El nivel del Caspio, el lago más grande del mundo con una superficie de 370.866 kilómetros cuadrados, se viene reduciendo paulatinamente desde 2006 debido al cambio climático, la escasez de lluvias, las altas temperaturas y la reducción del caudal de los ríos que desembocan en él.