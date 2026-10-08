Revelaciones polémicas sobre la embajadora de EE.UU. empañan la visita de Rubio a Grecia

El diario The Wall Street Journal publicó que Guilfoyle habría pedido al donante republicano Eric Deters que pagara una deuda de 100.000 dólares de su tarjeta de crédito antes de su audiencia de confirmación como embajadora, en julio del año pasado.

Según el periódico, Guilfoyle, exprometida del hijo mayor del presidente estadounidense, Donald Trump Jr., habría ofrecido al donante acceso a la Casa Blanca y a altos cargos de la Administración de Donald Trump.

El periódico publicó esta información el miércoles por la noche en Estados Unidos, ya en la madrugada del jueves en Grecia, donde Rubio se encontraba de visita y tuvo una reunión con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

Preguntado por la prensa antes de abordar un avión con destino a Portugal, última parada de su gira europea, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo estar al tanto del artículo, pero cuestionó su veracidad.

"Ustedes andan por ahí pensando que porque alguien les dijo algo y lo publicaron, es la verdad absoluta. No es así. Para mí, no es la verdad absoluta. No hacemos las cosas de esa manera", respondió con la embajadora a su lado.

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No es la única polémica que salpica a Guilfoyle, una expresentadora de Fox News que estuvo comprometida con Trump Jr. hasta 2024, cuando se conoció públicamente su ruptura.

A finales de septiembre, The Wall Street Journal publicó un reportaje sobre sus vínculos con intereses empresariales en el sector energético y un posible conflicto de intereses relacionado con la promoción de exportaciones de gas natural estadounidense a la región.

También informó de que, durante una cena en marzo con funcionarios griegos y estadounidenses, Guilfoyle habría atribuido a la presión de Estados Unidos la caída del Gobierno rumano y afirmado que Washington podía propiciar cambios similares en otros países, incluida Grecia. Su abogada cuestionó esa versión.

Rubio fue preguntado al respecto el miércoles durante una rueda de prensa con el ministro de Asuntos Exteriores de Grecia, en la que defendió a la embajadora.

"Este no es el foro para tratar este tema, así de simple. Baste decir que nuestra Embajada aquí está haciendo un excelente trabajo. Nuestra embajadora ha sido una embajadora ejemplar", zanjó.

La visita de Rubio a Grecia se enmarca en una gira europea para estrechar la cooperación en materia de seguridad y tuvo como acto central un discurso con la histórica Acrópolis de Atenas de fondo, en el que advirtió de que los valores occidentales están en peligro.