Robbie Williams firma una "carta de amor al entretenimiento" en la Ciudad de México

La fiesta comenzó cuando Robbie apareció en escena vestido con un llamativo conjunto de lentejuelas rojas a ritmo de guitarras y entonando su éxito 'Let Me Entertain You', un despliegue de carisma que hizo olvidar de golpe a las 18.000 personas presentes la hora de retraso con la que arrancó el espectáculo.

Confeti, bailarinas, una potente sección de trompetas y una alineación de músicos arroparon al británico durante más de dos horas de recital, en una celebración ininterrumpida que repasó veinte de los temas más icónicos de su trayectoria.

A lo largo de la primera de sus dos citas consecutivas en la capital, Williams agradeció efusivamente la entrega del público al definir a México como "el país que más me escucha del mundo, mi audiencia más grande", e incluso definió el espectáculo como "una carta de amor al entretenimiento" antes de soltar varias frases en español que desataron la carcajada y la ovación generalizada del recinto.

El idilio entre el artista y los asistentes alcanzó su punto álgido en los momentos de mayor complicidad, donde el icono del "Brit pop" no dudó en desplegar su fina ironía británica para meterse a la gente en el bolsillo.

"A veces subo al escenario y me pregunto si lo sigo teniendo, ¿soy solo el cantante gordo de Take That?", bromeó Williams al rememorar sus orígenes en la famosa 'boyband' de los noventa que lo catapultó a la fama mundial, provocando una ola de aplausos de una afición entregada que no dejó de corear su nombre.

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El británico sumó a la fiesta al presentador mexicano Omar Chaparro y al guitarrista Thom Rylance.

En otro de los momentos de la noche, el músico recordó con humor la ocasión en la que la banda Oasis, (con la que ha tenido diferentes polémicas) rechazó su propuesta para sustituir a Liam Gallagher, justo antes de arrancarse a cantar a coro con el público una electrizante versión de 'Wonderwall'.

El cantante británico llenó así el Palacio de los Deportes en la primera parada mexicana de su gira 'Britpop World Tour', con la que ya ha recorrido grandes capitales latinoamericanas como Buenos Aires.

Con este lleno absoluto, Robbie puso a bailar a la capital a ritmo de 'britpop' por tercera vez en su historia, tras sus aclamadas participaciones en los festivales Corona Capital en 2018 y Tecate Emblema en 2023, consagrando esta fecha como su esperado debut en solitario en la metrópoli.

Tras este primer asalto, el intérprete ofrecerá el jueves su segundo concierto en el mismo recinto, para continuar después su gira por México en Querétaro el 10 de octubre y en Puerto Vallarta el 27 de octubre.

La exitosa balada 'Angels' fue el broche de oro para cerrar la noche y resonó al unísono en el Palacio de los Deportes.