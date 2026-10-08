Rubio advierte de que el estancamiento en Ucrania puede desembocar en conflicto regional

"Esta es una guerra muy peligrosa. Es una guerra extremadamente peligrosa porque, francamente, ahora mismo parece estar en un punto muerto, y los puntos muertos son muy peligrosos", declaró en una rueda de prensa junto al ministro portugués de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel.

Rubio sostuvo que una situación de bloqueo militar puede terminar de dos maneras: mediante una negociación "en la que cada parte tenga que renunciar a algo para conseguir la paz" o a través de una escalada con la que uno o ambos contendientes intenten doblegar al adversario.

Alertó de que esa escalada podría incluir "una campaña de sabotaje en países vecinos que son miembros de la OTAN" y convertir una guerra entre dos países en "un conflicto regional mucho más amplio y peligroso".

El jefe de la diplomacia estadounidense expresó su esperanza de que ese riesgo impulse a las partes a negociar y reiteró la disposición de Washington a facilitar un acuerdo.

"No creemos que haya una solución militar a esta guerra", afirmó. "Esta guerra debe terminar mediante un acuerdo negociado, cuanto antes mejor".

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Sin embargo, matizó que Estados Unidos no dedicará esfuerzos indefinidamente a iniciativas que no ofrezcan resultados: "No vamos a invertir en procesos inútiles si no podemos avanzar", dijo, antes de señalar que en muchos casos estos han resultado contraproducentes.

Por su parte, Rangel calificó la agresión rusa como una grave amenaza para el mundo, el sistema multilateral, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y ratificó el respaldo de Lisboa a Kiev.

"Estamos del lado de Ucrania de una manera muy, muy clara", manifestó el ministro portugués, que coincidió en la necesidad de una salida diplomática y respaldó los esfuerzos estadounidenses.

Rangel consideró que Estados Unidos es, en este momento, el único interlocutor capaz de conseguir un acuerdo de paz justo y sostenible.

El ministro señaló que, mientras persiste el bloqueo sobre el terreno, los ataques contra los ciudadanos ucranianos son "cada vez más agresivos", y reclamó un alto el fuego y un acuerdo que permita a ambos países vivir "respetando la soberanía de cada uno".