Rubio considera "inimaginable" una guerra entre Grecia y Turquía en el mar Egeo

"Para mi sería inimaginable que algo así pudiera suceder. Son dos aliados y socios de la OTAN, así que simplemente no puede ocurrir", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense en una entrevista concedida al rotativo griego tras una visita a Atenas el miércoles.

Rubio recalcó que una crisis entre esos dos países vecinos "no sería buena ni para Turquía ni para Grecia, pero tampoco para Estados Unidos".

"Así que, en lugar de siquiera pensarlo, diría que es algo impensable, algo que jamás permitiríamos que sucediera, y no creo que vaya a suceder", agregó.

Aunque Turquía y Grecia son miembros de la OTAN mantienen desde hace décadas disputas territoriales en el este del mar Egeo y por la ocupación turca del norte de Chipre desde 1974.

Por otra parte, Rubio condicionó una posible venta de cazas F-35 a Turquía a que se resuelva la cuestión del sistema de misiles antiaéreos S-400 que Turquía compró de Rusia en 2017.

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"El problema gira en torno al sistema S-400. Por lo tanto, hasta el momento, este asunto no se ha resuelto y, legalmente, no podemos realizar la transferencia (de cazas) hasta que se resuelva", señaló el secretario de Estado.

En 2020, Estados Unidos sancionó a Turquía por la compra del sistema ruso y excluyó al país eurasiático de un programa de adquisición y fabricación de los F-35.

Grecia, por su parte, firmó en 2019 el acuerdo para comprar 20 cazas F-35 de EE.UU. por un valor total de 3.500 millones de euros, el primero del cual será recibido en noviembre de 2029, según indicó este jueves un portavoz del Gobierno griego.

Durante la breve visita de Rubio a Atenas, los gobiernos de ambos países firmaron un nuevo acuerdo en el que Grecia se compromete a comprar más equipamiento militar en EE.UU por valor de unos 4.000 millones de euros.

Esos equipos incluyen misiles y bombas de precisión para los F-16 de la Fuerza Aérea Helénica y los F-35 que se incorporarán, además de la modernización de 37 cazas F-16 Block 50.