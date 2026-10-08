Rubio defiende que exigir más inversión militar a Europa busca fortalecer la OTAN

"La gente a veces ve este llamamiento a invertir más en defensa como algo hostil. No es algo hostil", afirmó en una rueda de prensa junto al ministro portugués de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel.

"Para que la OTAN sea relevante, tiene que ser fuerte. Para que la OTAN sea fuerte, sus Estados miembros tienen que ser fuertes", sostuvo Rubio, quien vinculó esa fortaleza a las capacidades militares de cada aliado.

El secretario de Estado reconoció que los países de la Alianza tienen tamaños y posibilidades diferentes, pero insistió en que todos deben desarrollar al máximo sus medios de defensa.

"Cuanto más fuertes sean los miembros de la OTAN, más fuerte será la OTAN", manifestó, al describirla como una alianza defensiva cuya función principal es disuadir las agresiones.

Rubio elogió el esfuerzo portugués y su compromiso con los objetivos acordados en La Haya para 2035. También abogó por compartir la carga de la defensa y colaborar en la próxima generación de armamento y tecnología militar.

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El jefe de la diplomacia estadounidense reivindicó además el valor estratégico de la presencia de su país en Europa, que permite proyectar poder hacia otras regiones en situaciones de crisis.

"Esa es una de las razones por las que la OTAN es valiosa para Estados Unidos", declaró.

Preguntado por un discurso previo en el que instó a Europa a despertar de su letargo, Rubio explicó que su mensaje iba más allá de la protección militar de las fronteras.

"Somos Occidente. Tenemos mucho de lo que sentirnos orgullosos en nuestra historia y en lo que nuestra civilización ha aportado al mundo", afirmó, y defendió la necesidad de preservar esa identidad también en el terreno cultural.

Rangel, por su parte, expresó el acuerdo portugués con el llamamiento estadounidense a que los socios europeos de la OTAN "asuman y se responsabilicen en primera línea de su defensa".

El ministro aseguró que Portugal alcanzó en 2025 un gasto en defensa equivalente al 2 % del PIB, frente a casi el 1,6 % anterior, y reafirmó su compromiso con la meta para 2035 del 5 %, distribuida entre un 3,5 % en defensa y un 1,5 % en inversiones relacionadas.

"Para nosotros, la OTAN es un pilar fundamental de nuestra defensa y de nuestra seguridad", subrayó Rangel, que situó la relación transatlántica entre las prioridades de la política exterior portuguesa.