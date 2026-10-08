Sanguinetti recibe al vicepresidente de El Salvador y destaca la aprobación de su Gobierno

Luego de finalizado el encuentro, el exmandatario dijo a la prensa sentir "gran alegría e interés" por haber recibido a Ulloa y recordó que a lo largo de su vida política le tocó conocer "el largo periplo de El Salvador" en diversos temas.

Mientras tanto, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien también estuvo en la reunión, destacó su particular interés por la experiencia de ese país.

"A veces yo creo que, erróneamente, reducida a la cuestión de seguridad, pero la seguridad ha permitido otros avances. Hoy se publica en tapa de algunos diarios del mundo el crecimiento del PIB, el desarrollo en términos de educación, las políticas vinculadas a tecnología en educación y en salud. Hay mucho para aprender de la experiencia salvadoreña", enfatizó.

En concordancia con esto, Ulloa dijo que El Salvador ya no se lo evalúa necesariamente por sus logros en seguridad.

"La seguridad fue una precondición para el desarrollo económico. El Banco Mundial hace dos días anunciaba un crecimiento del 4,5 % para El Salvador. Hemos logrado aplicarle al PIB el 8 % de su ingreso para educación, lo mismo para salud, donde estamos utilizando plataformas de inteligencia artificial", señaló el vicepresidente.

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De acuerdo con esto, agregó: "Eso le da la perspectiva de que el presidente Bukele ha orientado en dos sentidos: un pueblo sano y un pueblo educado es un pueblo libre. Esa es la libertad con la que estamos trabajando".

Un día antes de este encuentro, Ulloa se reunió con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y con el canciller Mario Lubetkin.

Tras dicho encuentro, el vicepresidente salvadoreño destacó a la prensa la importancia de la relación bilateral para fortalecer el proyecto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños: "Teniendo Uruguay la Presidencia, nosotros queremos fortalecer, apoyar y acompañar sus iniciativas", puntualizó.

Lubetkin también se refirió a ese tema y destacó el "respaldo enorme" que El Salvador le brinda a Uruguay para afrontar diversos desafíos.