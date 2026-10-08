Sefcovic llega a Pekín con un objetivo: "reequilibrar el insostenible déficit" China-UE

"Día uno en China, con un objetivo: comenzar a reequilibrar nuestro insostenible déficit comercial UE-China", escribió este jueves Sefcovic en su cuenta oficial en la red social X, tras iniciar una visita de dos días en la que participa en la segunda ronda del Consejo de Comercio e Inversión entre ambas partes.

El comisario indicó que comenzó su agenda "escuchando directamente" a empresas europeas en China y añadió que el mensaje fue "claro": "La necesidad de mejorar el acceso al mercado chino al tiempo que la UE refuerza su seguridad económica".

La reunión llega después de meses de fricciones en torno al déficit comercial europeo con China, que alcanzó los 359.800 millones de euros en 2025, y a las denuncias de Bruselas sobre sobrecapacidad industrial china en sectores como los vehículos eléctricos, las baterías, los paneles solares o los productos químicos.

Uno de los puntos sensibles de la visita es el automóvil. Según el Financial Times, China rechazó antes del viaje una propuesta europea para restringir voluntariamente sus exportaciones de vehículos híbridos al bloque, que Bruselas quería limitar a alrededor del 15 % del mercado comunitario, frente a más de un tercio actualmente.

La UE estudia una posible salvaguardia que permitiría limitar esas importaciones sin necesidad de probar un abuso de mercado, mientras que Pekín acusa a Bruselas de "proteccionismo" y niega que su industria se beneficie de una sobrecapacidad estructural derivada de subsidios o de una demanda interna insuficiente.

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La portavoz de la Cancillería china Mao Ning expresó este jueves el deseo de Pekín de que la UE avance "en la misma dirección" que China para resolver sus preocupaciones mutuas y promover un desarrollo "saludable y estable" de las relaciones económicas y comerciales entre el gigante asiático y los Veintisiete.

Mao defendió que Pekín y Bruselas aborden las preocupaciones mutuas "mediante el diálogo y las consultas".

La visita coincide con una presión creciente dentro de la UE, después de que Francia y Alemania pidieran nuevos instrumentos de protección frente a prácticas comerciales desleales de terceros países y de que la Eurocámara calificara la relación con China de "punto crítico".